西方忌憚中國崛起，妖魔化已成家常便飯。繼美國白宮前國家安全顧問博爾頓批評中國「橫行霸道」，呼籲盟友一同強硬遏止中國「恃強凌弱」，否則只會淪為北京「藩屬國」後，又到過氣政客彭定康發噏風，直指中國利用疫情欺凌其他國家，並推出具爭議的《港區國安法》，呼籲西方國家聯手對抗中國。

眾所周知，肥彭成世人最大成就，就是成為香港末代港督，獲得一班洋奴漢奸擁護，到老了依然借此刷存在感。他聲言，港區國安法是中國趁國際專注於抗疫時採取一系列行動的一部分，由印度到日本，澳洲到加拿大，中國一直在全球欺凌，呼籲西方各國聯手制衡中國。可謂刷新了人類「三觀」，將「欺凌」創出新定義。

何謂欺凌？在歐洲疫情吃緊之際，中國不吝伸出援手，派出醫療人員和送上醫療物資協助抗疫，意大利高官也公開感謝中國；印度擅闖中國邊境弄至兩敗俱傷，反被肥彭說成中國欺凌印度，真是欲加之罪，何患無詞。反觀英國的大哥美國，連法國、加拿大等盟友的防疫物資也要在機場攔途截劫。更不必說，港區國安法是中國內政，關肥彭底事？英國的國安條例還會少嗎？只許英國放火，不許中國點燈，到底誰欺凌誰？

某些西方政客動輒拿中國為非民主國家說事，認為非民主國家就不能設立國安法，簡直荒天下之大謬。看這些所謂民主大國在今次新冠疫情的表現，錯漏百出，驚慌失措，死傷枕藉，到底民主的價值在哪裏？中國在一月中下旬果斷將武漢封城，接着全國多個省市跟隨，不要經濟也要保住人命，西方國家做到嗎？

人們但見，美國確診和死亡人數再創新高之際，總統特朗普仍堅持全國如期復課，完全不將人命放在眼裏；英國首相約翰遜要不是連自己都中招險死，肯定到今天仍是大講風涼話，叫國民做好與至親死別的準備。誰才是以民為本，人在做，天在看。