近日，新冠肺炎疫情復熾，香港市民的神經又再繃緊。今年五月二十日，其時疫情表面上已緩下來，筆者卻仍憂心忡忡，當日發表文章，題為「香港又踏入危險期」，該文結尾說：「今年一月，本欄也曾指出肺炎五行屬金，春天逢強木，夏天逢強火，勉強可以將病毒制住，故預示新冠肺炎疫情在四月十三日之後當可平復。然而，到了秋季，五行金又復旺，肺炎既然以金論之，便有機會乘時再起。」

《易經》的學問包羅廣備，號稱上算天，下算地，中算人。但在下撰寫專欄八年，過去不曾用過《易經》預測時務，今年一月是頭一趟。以往不用，既因為本人並非易學專家，不敢率爾為之；更因為昔日的香江尚算太平，時局用常理已能推斷，不必求問於卜筮。然而，踏入二○二○年，世界與香港特區俱已異乎疇昔，大勢變化並非全然人力所能主導，故問蒼生之餘，我也就嘗試問於其他。

當日卦象中，疫患以五行之金為代表，占於丑月，丑為金的墓庫，香港新冠病毒先天性猶如困在庫中，難以大肆為患，故斷其不至於造成二○○三年「沙士」般可怕的殺傷力。當年「沙士」一役，香港賠上了近三百條人命。金遇強木則易遭折損，春天木旺，二月四日至四月十三日木的氣運最強，故預示四月中之後，疫情的第一波可以平復。

但如今看來，在下是略嫌樂觀了。四月十三日之後，新冠疫患在香港確曾收斂，但並未完全平復，偶然間仍有本土確診個案。更大的問題，是新一波疫情比我預計更早重臨，上文估計是在秋季，現在距離秋天尚有二十多天，本月五行屬土，疫患卻已復萌，情況超出了原有推斷，若作事後孔明的解釋，怕是土生金之故吧。稍後正式踏入秋季，五行金旺，與病毒同一屬性，到時候情況可能更壞，市民務必以謹慎為要！