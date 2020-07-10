疫魔回頭，來勢洶洶，一日四十多宗確診個案，最令人不安嘅係，本地確診個案中有兩宗源頭不明，意味社群爆發不容樂觀，專家亦警告未來數日確診宗數會攀升！此外，病毒專家話新冠病毒已經變種！變異病毒自四月起喺香港成為疫症主流，其繁殖速度更快，傳染力更勁。

世衞組織則指有新證據反映病毒可經空氣傳播！阿哥，睇怕今個夏天，大家都要喺炎炎盛暑天，汗流浹背下保持罩不離口矣！至於勤洗手、保持社交距離、多居家少出外，就係最高指示！社區疫情再爆發，食衞局局長陳肇始對於有多名獲豁免檢疫嘅人士確診，一味死撐指口岸措施唔算鬆懈。

嗱！廢官反應就係凡事慢九拍，火唔燒到眼眉都未知驚！其實，傳染病學專家早已指出，畀轉機返港人士毋須接受測試，屬邊境檢疫措施嘅漏洞；依家社會一直有隱形傳播鏈，作為食衞局局長，其實好應該立刻有所行動，即刻亡羊補牢，否則就算市民做足防疫措施，感染數字恐怕仍會上升！

政府昨日終於宣布收緊社交距離措施。贏得唔少市民尊重嘅張竹君醫生都指出，本地個案多與食肆有關，食客進食期間不會戴口罩，若有隱性病人容易播毒，建議市民最好買外賣；又話不明源頭個案患者多在潛伏期間與親友聚會，尤其是一大班朋友見面，唔知邊個係隱性病人。袁國勇教授也指大有可能係父親節放寬禁聚令所致。唉，做阿爸都係「腳頭唔好」，一同仔女、親友杯上杯落，又惹來播毒「殺手」之嫌，做得人阿爸，始終難逃「別叫父親太沉重」，所謂「父愛如山」，原來咁解！老朽都係講吓笑啫，點講都好，政府全民派錢一萬個大洋，本來吊鹽水嘅食肆諗住七月推出七折優惠，老朽都磨拳擦掌，正想來個「報復式暴食江湖」，可惜人算不如天算，聽張醫生話暫時多在家吃飯！