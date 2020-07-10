《港區國安法》捲起連場風波後，香港人忽然奇貨可居，先是英國「大仁大義」地要接收港人；然後是加拿大、澳洲「民主支援」，準備向港人推出更優惠、便利的定居政策；就連日本也拉高衣袖要和香港搶人搶資金，這是榮幸？是聲援嗎？不要表錯情吧！

這些國家雖然都在利誘香港人，但各人聚焦點仍有微調。澳洲總理莫里森聲稱考慮向港人提供一個「避風港」，方法是向港人發出五年簽證，上述措施其實類似英國的先工作先使錢，然後可以定居。

加拿大不甘後人，該國總理杜魯多在港區國安法生效後三天已透露，正考慮向香港人推出包括移民政策的措施，時間表是「未來的幾天或幾周內」，按估計，整個引誘出走香港的計劃，極可能在本月或最遲下月便會公布。

然後是日本搶人，早前我們便說過東京要撬香港牆腳，搶資金、搶人才、搶資源，甚麼都想搶，總之就是日本對香港金融界眼紅得很，搶得到都會一網打盡。

這麼多國家你追我趕般向香港人投擲救生衣，香港人真的那麼奇貨可居？不要搞錯了，近日不少港人都在討論一個國際投資銀行去年年尾的研究，該文指香港成年人的平均財富多達三百八十二萬港元，是全球第二富有的經濟體與資產者。這個不太高明的估計準繩度太低，不錯，很多香港人很有錢，但「被平均」的人更多，大部分人的資產與存款遠遠達不到近四百萬元。

當澳洲、加拿大、日本等國千方百計、巧言令色地為香港人打開「安全閥」、「避風港」時，他們看到的只是香港人的錢，而不是他們嘴裏說的政治語言。

財可通神，諸國對香港也是這樣。所以別以為香港人人都有三百八十多萬元可動用資金，也不要以為別的港人能夠代表你。表錯了情，便太尷尬。