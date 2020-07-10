在中印局勢緊張之際，據悉西部戰區司令員趙宗岐上將近日年滿六十五歲退役，遺缺由陸軍參謀長劉振立中將升補，他也成為目前解放軍最年輕的正戰區級將領。至此，從本輪軍改以來，五大戰區的司令員、政委共十位正職主官全部更換完畢。從大軍區到戰區的承接過渡，全面完成。

二○一六年二月，七大軍區正式裁撤，五大戰區組建。戰區主官基本都是由原來的大軍區主官調任，全部是陸軍將領，如濟南軍區司令員趙宗岐調任西部戰區司令員，北京軍區司令員宋普選調任北部戰區司令員，蘭州軍區司令員劉粵軍調任東部戰區司令員等。

而後，戰區領導層經歷了三輪調整。第一輪是二○一七年初，南部戰區司令員王教成、西部戰區政委朱福熙、北部戰區政委褚益民等，在擔任戰區領導不足一年即免職。而幾人當時均未到退役年齡，提前下崗。王教成後來擔任全國人大常委，而朱福熙、褚益民則徹底謝幕。這一輪主要是新舊洗牌與整頓。

第二輪在中共十九大前後的職務輪替。中部戰區司令員韓衞國調任陸軍司令員，北部戰區司令員宋普選調任軍委後勤保障部部長，東部戰區政委鄭衞平調任戰略支援部隊政委。這一輪主要是圍繞換屆聯動進行的布局調整，同時也是洗牌的繼續。

從二○一八年之後的第三輪，則主要是屆齡退役，包括中部戰區政委殷方龍、東部戰區司令員劉粵軍以及今次的趙宗岐等。這也意味着在多輪清理郭伯雄、徐才厚、房峰輝、張陽等遺毒之後，軍隊人事進入了相對平穩期。

從七大軍區到五大戰區，是解放軍指揮方式和力量部署的一次嬗變。譬如，中印邊界綿延數千里，西段由新疆軍區守衞，東段是西藏軍區防區。在大軍區時代，疆、藏分屬蘭州軍區、成都軍區領導，這顯然不利於統一指揮。軍改後，疆藏統歸西部戰區。區域內第七十六集團軍也從陝西寶雞移駐青海西寧，進一步靠近前線。

西部戰區是五大戰區之中面積最大、陸軍兵力最多的一個。戰區總面積超過國土的一半，兵力佔陸軍的三分之一。新任司令員劉振立參加過對越自衞反擊戰，榮立一等戰功，後曾任解放軍最精銳的「萬歲軍」第三十八集團軍軍長，軍改後擔任陸軍首任參謀長。此次選派他執掌西部戰區，實戰經驗應是重要加分項。

相比較西部戰區由陸軍唱主角，地處南海一線的南部戰區，守護海疆是頭號重任，則由海軍上將袁譽柏擔任司令員。中部戰區作為其他四大戰區的戰略後備，重在提高機動調度的效率，空軍肩負重要職責，故由空軍上將乙曉光擔任司令員。

駐浙江的第七十二集團軍軍長林向陽，近期升任東部戰區陸軍司令員，駐紮福州，晉階中將。他與去年底履新的東部戰區司令員何衞東上將，都出身地處福建前線的原第三十一集團軍，均曾任該軍副軍長。東部戰區的戰略重點是遏控台海局勢，由具備福建履歷的將領擔綱，正是凸顯這一考量。