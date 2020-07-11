產評：新股表現Ａ股化　市場失衡埋禍根

隨着愈來愈多中資企業來港上市，新股市場好不熱鬧。近日更有新股甫上市股價即倍升，成功認購的散戶不單只賺得茶錢，還足夠食大餐！可凡事有得必有失，香港股市太側重於中企和新經濟類的單一新股來源，且投資氣氛愈來愈「A股化」，盲炒高追成風，凡事趨向極端誠非好事！

今年上半年，中、港兩地的新股上市數目，可謂稱冠全球，皆因歐、美、日等其他主要市場備受新冠肺炎疫情打擊，經濟大停擺，加上中美金融戰開打，在美上市的中概股展開第二上市回流潮，而香港就成為首選目的地。這批新經濟股集資規模大，且受惠全球科技熱潮，上市後表現佳，帶挈香港的新股市場熱鬧非常，與如陰魂不散的新冠肺炎疫情形成強烈的對比。

誠然，股市與宏觀經濟表現脫節已是全球現象，非香港獨有。底因是美國帶頭無限量寬，超低息環境下，資金嚴重氾濫，風險資產頓成逐鹿之地。香港市場資金自由進出，亦是亞洲主要金融中心，自然能受惠熱潮；美國不歡迎中概股，亦造就更多中企選擇香港進行資本操作。

刻下港股是贏家，資金不斷湧入，新股上市浪接浪，市場規模不斷擴大，大市交投活躍，不但有利於吸引更多遊資參與，不少螫伏多年的散戶更重新投入股市，認購新股熱潮就是一個例子。有新經濟股掛牌首日股價即倍升，令人嘩然。個股估值堅離地，盲搶高追漸漸成風，隱約見到A股市場的影子。事實上，如今內地資金已成為港股的主要參與者，中企成為港股的新股主要來源，港股在多方面出現「A股化」現象，並非偶然。

問題是，一個頂尖的國際金融中心，應該積極拓展多元化的收入來源，投資產品如是、新股來源也該如是。太過側重於內地資金和中企的參與，太過依賴單一市場，長遠必構成風險。新股的質素是港股中長期表現的關鍵。如今新經濟股是新股主流，但具盈利能力和增長前景的巨企畢竟屬少數，更多的是乘全球科技股熱潮，以創新科技和技術研發為噱頭，以進取的前景假設而取得超高估值的新興企業。股價不斷放紙鳶，再發股併購，正正就是每次資產泡沫爆破前的現象。

說到底，經濟總有其周期，市場流動性終有復常的一日，這些超高估值的新經濟股，未來能實現盈利能力，將估值合理化的，只怕僅為極少數。海水退去，就知道誰沒穿褲子游泳。當市況盛極而衰，估值修正，不知要蒸發多少財富！