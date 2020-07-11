世界視線：封殺華社交平台　特朗普或傷自身

華府打擊中國的手段不斷翻新，副總統彭斯日前表示，會繼續對可能危害美國國家安全的中國實體採取強硬立場，包括抖音海外版TikTok；總統特朗普接受訪問時也表示，華府正考慮封殺TikTok，作為報復中國政府應對新冠肺炎疫情不力的措施之一。

此前印度政府已經宣布封殺TikTok，據估計，後者的母公司北京字節跳動科技公司，損失超過六十億美元。儘管TikTok方面竭力撇清跟中國政府的關係，承諾即使是中國政府要求，也不會向中國政府交出用戶資料，但是最終仍被勒令下架。

TikTok是否如美國國務卿蓬佩奧所說那樣，當用戶下載有關程式時，就是將自己的個人資料「雙手奉上給中國共產黨」，姑且撇開不說，但印度封殺TikTok，很大一部分原因是為了扶持本土科技企業，而社交媒體在美國，則被賦予更多的政治意義，特朗普本人透過Twitter「施政」，吸引大量粉絲，另一方面卻因為Twitter對其推文加上「事實驗證」的標籤，一度威脅要封殺。

至於TikTok，其中國背景固然是特朗普打壓的最佳藉口，但是TikTok的很多年輕用戶，當中包括大量特朗普的反對者，經常策劃破壞特朗普競選活動的行動，相信才是其「取死之道」。最新鮮的例子，是特朗普上月在俄克拉何馬州重啟大型競選造勢集會，入座率不足一半，就是TikTok年輕用戶號召人們在網上登記門票後缺席的結果。

TikTok活躍人士的狙擊行動尚不止此。特朗普競選陣營最近推出專屬手機應用程式，TikTok活躍人士立即發起集體負評行動，結果該手機應用程式，在蘋果內僅得一點二分的超低分。特朗普如果真的出手封殺TikTok，難逃打壓異議人士、戕害言論自由的指摘，相信亦將面臨針對違反憲法第一修正案的司法挑戰。而最重要的是，反對特朗普施政的人，本來就滿坑滿谷，絕不是哪個社交媒體可以「煽動」得了，沒有了TikTok，一樣可以利用別的平台進行串聯。