神州觀察：煙花廠爆有前科　安全生產誰在乎

四川德陽一家煙花爆竹廠日前晚上發生多次爆炸，並造成六人受傷，其中兩人重傷；爆炸更令廠區夷為平地，周邊稻田被燒焦，附近多個村莊房舍建築不同程度受損，逾七千人需連夜緊急疏散。經大批消防人員通宵撲救，至清晨終將現場明火撲熄。

當局事後調查認定，爆炸源於廠內原材料庫中的硝化棉在高溫下分解自燃，繼而燒着製作煙花爆竹的引火線釀禍。工廠負責人又稱現場儲有十噸火藥原料氯酸鉀，以致爆炸形成威力驚人的衝擊波，將村民家中捲閘震至變形，珍藏多年的茅台酒亦被震碎，想必與此有關。所幸工廠早前已因放高溫假而停工，否則後果不堪設想。

然而不論是硝化棉、氯酸鉀還是煙花爆竹製成品，本身都是極易自燃或被引燃引爆之物，廠方既然知道天氣炎熱需為工人放假，卻為何沒有想到庫區物品的安全存放問題？在防範易燃易爆物品方面又做了哪些工作？還是根本甚麼措施也沒有，只顧着賺錢？如此又談甚麼安全生產，員工及附近村民的生命財產安全又將如何保障？

事實上，類似災禍早非首次上演，就算發生在煙花爆竹行業的爆炸近年亦不鮮見，湖南瀏陽早前就於一個月內炸了兩次，且都造成人命死傷；其中一間因為死得人多而數度隱瞞及虛報實情，結果不但工廠負責人被抓，還問責處理了多名官員幹部。然而就在為此進行全市停業整改期間，另一間工廠卻在違規生產，並再度出事，堪稱荒唐，更不知當局每次都是在怎樣進行整改，安監走過場的老毛病似乎永遠也不會消除。

本次涉事工廠更是劣迹斑斑，其所屬公司的另一個分廠去年剛發生過燃爆事故，其後更未如實通報事故隱患排查情況，惟當局最終只是罰款兩萬餘元了事。不僅如此，該公司還被揭發數年前也發生過同類爆炸事故，生產的煙花爆竹還曾被當地監管部門列入不合格名單，安全隱患可說是存在多年，且禍事連連，卻仍可繼續經營，至少說明兩個問題，一是公司經營者從無履行安全義務；二是監管單位長期嚴重失職，至多就是以罰代管，罰得又很輕，因為私底下所得好處已經太多。

相關腐敗操作早已是所有行業監管中的潛規則，唯獨無人考慮安全生產問題，故而相關事故總是層出不窮，哪天要是沒傳出幾宗工廠爆炸、油罐車爆炸、巴士墮江墮河等消息，都會讓人覺得「不正常」。安監責任重於泰山、警鐘要長鳴、經濟發展不能以犧牲安全為代價之類的口號也都能琅琅上口，叫聲嘹亮，可總是掛在嘴邊，永遠不會放入心、落於實處，大抵是聽慣了多難興邦之說，以致不怕一再折騰。