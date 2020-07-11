正論：疫情失控苦無策　幾何級增恐成讖

疫魔壓城城欲摧。短短數日，本港疫情急轉直下，昨日再新增三十八宗確診個案，當中三十二宗為本地感染，九宗源頭不明，晚上更陸續有新增個案，而大部分患者來自沙田水泉澳邨明泉樓，公屋儼然成為播毒重災區，當局所謂的全港公屋排查證實只是做騷。顯而易見，最壞情況已經出現，港府不僅應對乏力，連宣布停課也是姍姍來遲，一旦確診個案呈幾何級增長，香港全面淪陷，廢官該當何罪？

繼青衣長康邨康美樓、沙田瀝源邨祿泉樓等出現群組式感染後，沙田水泉澳邨明泉樓同樣中招。昨日的本地感染個案之中，佔了十一宗來自該屋邨，涉及十個單位，還未計及其他確診人士也有散居於不同屋邨，可見公屋已成為一大疫情爆發地。儘管衞生防護中心的專家強調，水泉澳邨的個案涉及不同樓層不同坐向，初步相信與邨內喉管未必有直接關係，可能與接觸大廈升降機等共用設施有關，但姑勿論如何，公屋衞生情況欠佳，喉管亂駁情況普遍，已是不爭的事實，也埋下了極大的播毒隱患。

最諷刺的是，運房局局長陳帆日前才在立法會大言炎炎表示，房委會已經發出公告，全面檢視所有公屋，並優先檢視確診者所住大廈及派員消毒清潔，如發現住戶曾擅自改喉管會盡快將喉管修復。而房署在長康邨爆疫後，更振振有詞表示會為全港公屋喉管進行排查，截至上月中已檢查逾二千四百個公屋單位，有逾三萬住戶要求房署進行渠務檢查並近乎完成所有個案，有損壞已即時維修，擺出急民所急、辦事有效率的姿態。惟事實勝於雄辯，公屋疫情仍是爆完又爆，即使今次不關喉管的事，房署沒有加強公屋公共設施消毒也是不容抵賴，加上港府拒絕撤離明泉樓居民，致使不少人自行撤走，要是當中有帶病毒者，勢必令病毒四散。

誠然，新冠病毒極之狡猾，不斷變種擴散，傳染力更強，比沙士更難杜絕，香港好不容易保持長期零確診，成績已算比上不足比下有餘。但正因如此，港府被「勝利」沖昏頭腦，麻痹大意，對專家建議掉以輕心，甚至拋諸腦後。單是港府委任的四人專家小組成員之一、港大學者袁國勇，數月前已提醒港府必須提升每日的病毒檢測量至七千五百個，否則難以堵截漏網之魚，可惜港府當成耳邊風，一直以人手不足為由僅維持在每日檢測五千餘個，效率連人口只是香港十分之一的澳門也比不上。

又如過境轉機不用檢測更是一大漏洞，即使現時機組人員必須留下唾液樣本方可離開，亦會造成難以追蹤的問題；而入境隔離措施嚴重不足更是心腹大患，以哈薩克為例，當地被指爆發不明肺炎，死亡率比新冠肺炎高許多，本港已有哈薩克輸入個案，但港府仍不集中隔離哈薩克入境者，被專家狠批為不負責任，豈是無因！

甚至乎，港府連收緊防疫措施也是拖拖拉拉半桶水。在多間學校因有學生或家長確診而自行停課後，教育局直到昨日才宣布全港中小學及幼稚園下周一提早放暑假，簡直姍姍來遲。港府為保經濟而不敢一刀切重啟三月份的禁聚措施不難理解，但連不涉商業運作的停課決定也慢半拍，實在叫人難以明瞭。事實一再證明，港府廢官在疫症當前永遠後知後覺，永遠沒有吸取教訓，永遠不見棺材不流眼淚，寧不怒乎！

救人如救火，對付疫症和打仗沒有分別，行軍作戰必須精準快速，絕對不能拖泥帶水不作為。無奈回顧整場抗疫戰爭，港府的表現令人慘不忍睹，還一味心存僥倖，自以為勞苦功高。現在最叫人擔心的是，公營醫療系統會否不勝負荷，隔離病床及深切治療病床是否足夠。醫管局已表明必要時會暫停非緊急服務，但要是醫護人員再一次籠裏雞作反搞罷工，後果必然不堪設想。至於貿發局至今仍堅持如期舉行書展，明顯與專家呼籲市民多留家中避免聚集背道而馳，難道搵錢比人命更重要？

可以看見，第三波疫情來勢洶洶，比首兩波難纏百倍，由於個案分布零散，患者去過很多地方，難以追尋密切接觸者，專家坦言極擔心個案會以幾何級數增加，絕非危言聳聽。廢官一味見步行步，沒有全盤應對計劃，香港全面失守、淪為美國翻版只是遲早問題。

總而言之，早檢測、早隔離、早醫治仍是遏止病毒擴散的不二之途，港府有的是錢，繼續以人手不足拒絕增加檢測量，對集中隔離又諸多抗拒，累死七百萬人便是必然結果！