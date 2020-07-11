功夫茶：跨境毒品掃極都有　上海仔保護傘夠照

神台貓屎，神憎鬼厭！毒品害人一生，何止神憎鬼厭，仲人人喊「打」添！無錯，打擊毒品，各地政府無不雷厲風行，而內地向來積極聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻嘅販毒集團，經常破獲市值億億聲嘅毒品。

嗱！廣西南寧市公安局近日先後聯合其他省份公安機關，破獲兩宗公安部部級毒品目標案件和一宗特大系列毒品案，發現當中有犯罪集團利用大型工程車掩飾，從邊境販運毒品；行動中共檢獲二百三十公斤冰毒及海洛英，市值約八點九億港元，六十四名疑犯被捕。多次嘅行動和拘捕，據悉已斬斷一條涉及到邊境─雲南─廣西─廣東─湖南嘅販毒通道，成績斐然！

唔講唔知，今趟係過去六百多日第九十六宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲嘅毒品案，佢哋都有共同特點，就係全部涉及上海仔販毒集團。粵港澳嘅掃黑除惡行動陸續有來！據知中央已一早統一部署針對跨境犯罪嘅大規模掃黑行動，並派身兼國務委員嘅公安部部長趙克志親自南下深圳，高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團作用，並為大灣區「洗太平地」。此外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強打擊由黑幫操控嘅霹靂可卡因跨國犯罪活動。

講真，以內地咁嘅聲勢，有乜理由至今只係拉到一啲上海仔嘅蝦兵蟹將吖！罪惡滔天嘅上海仔喺香港一味靠混靠滾，貪威識食，吹到自己如何如何有把炮，連本港退休高級警司王福林都係佢「條𡃁」，兩條友拍住過大海搵食，又衰貪心，竟偷取本港富豪存放於夾萬嘅籌碼及現金合共六千萬元。其後被富豪發現並到澳門舉報二人劣行，遭通緝至今。照道理，鳥為食亡，人為財死！一個貪婪無度、背信棄義、犯案纍纍嘅黑幫大毒梟上海仔，眾叛親離，着草落難江湖，老早應該如江湖中人斷言，條趴街嘅下場係「獵狗終須山上喪」，死得好樣衰至啱㗎！

內地近幾年來如此高調掃毒打黑，而粵港澳毒品偏偏掃極都有，而且所涉跨境集團嘅毒品案，全涉及上海仔，冇古怪至奇。事實上，境外毒品輸入來來去去都係嗰幾條路線啫，有幾難堵截！若然布下天網，上海仔即使有三頭六臂，睇怕插翼難飛喇！每次喺警方執法前，上海仔都可聞風先遁，你估佢有千里眼咩？之唔係獲警方及律政司兩把保護傘包庇！惡貫滿盈嘅上海仔至今逍遙法外，仲自恃有「全國法律保護傘」照住！中央真有決心掃毒打黑，擒賊先擒王，正本清源，只有大毒梟上海仔伏法，毒根一除，十里春風吹極都唔生喇！