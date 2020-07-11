中國為甚麼要挽救美國經濟呢？

國內外有的說法是不救美國，世界經濟會大亂，中國便沒有發展空間。可是，二○○八年金融海嘯時，中國救了美國，結果怎樣？

一是美國始終不願調整經濟，應對愈積愈厲害的結構矛盾，反而復甦的經濟更趨金融化，財富更形集中。社會經濟的兩極分化使負債消費的泡沫愈來愈大，潛伏的危機更形嚴重。中國救了美國並沒有替它爭取時間來改善經濟的基本條件。

二是美國問題愈大，卻不循正途解救，而是以欺壓掠奪別國來化解當前的困難，其中尤以對付中國為主。貿易戰是強迫中國購買美國產品，名義上是為了平衡貿易，實質是直接要求中國輸送利益給美國的企業。即使中國屈從，美國不會感激，反而進一步壓迫中國，從貿易擴展至其他領域。

美國現時困難重重，新冠肺炎疫情惡化必然打擊經濟，金融泡沫隨時有穿破的可能性，聯儲局發放的貨幣未必足以支撐泡沫的維持。中國不救美國的話，卻出售在美國的公私債券撤資，中概股從美國股市退市，在外且積極推動去美元化，對美國的談判則在現時協議外不再讓步，且準備在美國的制裁下退出協議。整體而言，是製造出中國強硬地堅守原則維護國家利益，不惜與美國脫鈎，放手一戰。

這樣的策略並沒有主動攻擊美國，而是針對美國的制裁作被動式的防禦，目的不是攻擊美國，但效果卻會對美國造成傷害。理由是美國要靠打擊外國，讓資金流入來填補財政與外貿的赤字。中國的反應是把資金撤離而不是投入，投入縮減無其他替代的話，美國增發的貨幣便導致通貨膨脹和美元貶值，也會觸發金融危機，連鎖作用會是政治與社會的不穩，更進一步把資金驅趕出外。

美國寄望的是中國政府屈服，或至少為顧全美國的大局和害怕美國進一步的制裁而不敢反制，垂手任美國欺壓，直至中國屈服，中國資金投入美國，救活美國。

這樣的寄望是一個投降主義或綏靖主義當道的中國政府，中國政府會是這樣嗎？中國的民情會容忍政府如此屈服嗎？

中國吸取教訓，應知道對美國讓步，出手救美國的經濟，美國都不會改變對中國的敵意，反而會得寸進尺。中國強硬反制應可教訓美國不要用霸權主義欺凌全球，逼它認真認識和應付自身的結構矛盾、政策失誤。與此同時，中國要對美國步步為營，作最壞的打算，準備與美國脫鈎。為此需制訂各種應付方案和措施，以便反制美國。

這同樣是以戰止戰。