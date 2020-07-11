過去一年多的黑暴，出現不少吃飯砸鍋的黃絲公僕，一邊領公帑，一邊反政府，有的甚至公然參與打砸燒搶，所有規章制度蕩然無存。單是今年七一的騷亂，據說就有二十多名公務員及四十多名教師被捕，令人瞠目結舌。港府為了亡羊補牢，建議今年七月一日或之後入職的公務員必須簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，現職公務員則以宣誓或簽署文件進行，可謂姍姍來遲。

國有國法，家有家規，公務員有公務員紀律，簽署或宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，是對公務員最起碼的要求。有反對派政客聲稱此舉顯示政府對公務員不信任，製造白色恐怖，箝制公務員言論自由。這純屬胡說八道，公務員守則清楚列明，無論公務員有何政治信念和立場，都必須對政府的決策絕對服從，並竭盡所能履行職務，不能公開發表個人意見。這是早在港英年代就已定下的規矩，也是最基本的政治倫理和職業道德，如果連這一點也不願遵守，就沒有資格做公務員，更不值得信任。

事實上，港英年代對公僕的要求比現在嚴格得多，所有準公務員必須通過政治部的審查才可入職，入職後更受到諸多限制，違例者除了被即時革職，還可能被政治部送去域多利道「白屋」洗腦，那才是如假包換的白色恐怖。反觀現在港府僅要求公務員宣誓或簽署擁護《基本法》及效忠香港特區，不過是一種形式，反對派及黃絲公僕氣急敗壞，恰恰證明他們作賊心虛。

最好笑的是，那位曾經發起公務員反政府集會的新工會頭頭，聲稱新安排可能影響個人權利及自由，不排除現職公務員考慮辭職，亦不排除影響原本有意投考公務員人士的意欲云云。真的嗎？那就快快辭職去追求你們的個人權利及自由吧，為何還要留下來獻世？怕只怕有人捨不得鐵飯碗，既要做婊子，又要立牌坊，堪稱無恥之尤。