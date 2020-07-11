來者不善，善者不來，本報在豬年歲晚以頭版大字標題報道提醒市民，新冠肺炎來勢洶洶，一定要嚴加防範，可惜港府封關拖拉，遠遜澳門及台灣，而且口罩供應短缺，市民通宵排隊搶購一罩自保，香港才得以控制疫情，減低死傷人數。但是封關半年，本地疫情始終未能降至安全程度，健康碼一拖再拖，粵港澳互通遙遙無期，香港實在累街坊。

天下烏鴉一樣黑，號稱西方大國文明社會一樣害人不淺，美國總統特朗普及英國首相約翰遜，都是佛系抗疫，國家疫情失控，不但在自己國家蔓延，死得人多，而且傳播到外地，現在第三波疫潮爆發，已經是全球問題。對於外地來港人士，本應採取寧枉毋縱的態度，嚴加審核，可是港府卻不知短了哪條筋，之前竟然大方地豁免機組人員以及航運人員檢疫，而且又不暫停外傭輸入，加上檢疫人士有漏網之魚，造成社區爆發。

香港前日新增四十二宗確診個案，昨日增加至少三十宗初步確診，更爆出新群組感染，有十一宗涉及水泉澳邨，多名居民送院；其他群組包括茶餐廳的士司機群組、粥麵店群組以及較嚴重的港泰護老中心。而更令人憂心的港鐵兼職月台助理也確診，她和同事在繁忙時間接觸無數乘客，這個傳播鏈極為恐怖，一旦擴散，防疫戰便全面失守了。

政府反應緩慢，今日起才收緊禁聚令，控制食肆座位及人數，但未見收緊戶外及室內聚集人數限制；教育局遲遲才宣布全港學校下周起放暑假。出事了誰都懂反應，高低之分在於先知先覺還是後知後覺，政府已經慢九拍，再不果斷採取措施便為時已晚。市民反而反應更快，立即有人搶購口罩，價格又急漲，政府派銅芯口罩已被認為失敗之作，資助生產商製造又傳出質素問題，醜事不斷上演，抗疫並非原地踏步，而是倒退一大步。