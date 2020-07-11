新成立的國安公署宣布選址銅鑼灣維景酒店為臨時辦公大樓，不少人都始料不及。傳媒上大家各自發表意見，提出各種疑問，例如現在這個選址是否適當？選址有甚麼特殊考慮？為何不選解放軍駐港部隊的駐地，增加安全系數？種種問題都引起不少議論。

先談選址銅鑼灣是否適當。現址的建築物本來設計作酒店用途，間隔成一排排的房間接待遊客，每個客房都帶浴廁，這種內部裝修間隔應不適宜用作辦公大樓，部分樓層需要大規模工程重劃，除了一般的辦公室，為了工作需要，要設置審訊室和羈留室，這些功能更需要特別設計裝修，相信工程絕不簡單。現址接收後，是否會重新間隔裝修才能夠有效利用？不知國安公署打算委派多少人員進駐？現址最合適是騰空幾層作為員工宿舍，原來酒店的設備和間隔可以保留。

國安公署的保安應特別傷腦筋，因為選址就在高士威道轉入銅鑼灣道天后廟道交界，斜角面對維多利亞公園球場，好處是交通方便，位於港鐵天后站附近，公共交通可達；壞處是位於通衢大道，前後沒有內園空間，缺乏隱蔽，汽車和人員出入公署大樓全無遮擋。更且維園是回歸後香港群眾集會的慣常選址，如有足夠煽動性的議題，隨時超過萬人甚至超過十萬人聚集，附近一帶交通封閉，公署的人員出入會被截斷。萬一集會主題針對北京中央政府，公署隨時可能變成受衝擊的國家機構象徵。相信特區政府的保安當局也為國安公署的保安問題頭痛不已。

既然國安公署現址有諸多不便，為何在考慮選址時，不從解放軍駐港部隊現有軍營中選出一個合適地點？有人建議國安公署設在添馬解放軍駐港部隊總部，即前威爾斯親王大廈，選址豈不更方便，保安更易安排？

添馬解放軍駐港部隊總部是前英國軍方留下，其實在回歸初期，駐港部隊也曾打算把這座建築用作主要會議場所，但接收後進行裝修工程時，陸續發現有不少隱藏的竊聽設備，因怕竊聽設備未能盡數清除，會議保密可能出現漏洞，所以駐港部隊的重要會議，都改在昂船洲的海軍基地進行，因為海軍基地是在九七回歸前才特別為駐港部隊建造的，建築時有足夠監工，又曾經派員驗收，故保安較有保障。

有傳媒指出，很可能是英方在移交這座建築物之前，在整座建築物內埋了不少竊聽設備，要全部清除絕非易事，故此需要保密的工作和任務不能使用添馬現址。國安公署的工作，肯定屬於高度機密，也絕對不能外洩。在選址問題上，加強保密反竊聽肯定是重要考慮因素，添馬現址肯定在排除之列。