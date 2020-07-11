昨日，本欄提到秋氣有利新冠肺炎病毒存活，八月七日為立秋日，愈近秋季，市民愈要小心。在尚未成功研發疫苗之前，大眾要有心理準備，須長期與病毒共存。

早前，英國專家提倡採用群體免疫法，英政府一度接納，後來招致國民群起而攻，最後惟有放棄。群體免疫法不可行，部分原因是基於政治現實，民眾大多短視。假如有兩個選擇，第一個是在一個月內有二百萬人染病，之後疫情可以回落；第二個選擇是在兩年內有八百萬人染病，之後疫情才回落。要二擇其一，不少人可能都會寧取後者。民眾心理大多懼怕突如其來的負面衝擊，而寧可接受溫水煮蛙。

提倡群體免疫法的專家，是希望置諸死地而後生，如果病毒短期內大規模傳播，民眾逐漸就會產生抗體，這是一勞永逸的方法。如今全球幾乎都採取了主動防疫方法，但新冠肺炎病毒十分強頑，不依不饒，相纏相繞，如此一來，便不知要弄到何日方休。

香港第一波疫情的防疫工作表現不俗，但所謂「福兮禍所伏」，到第二波疫情來襲時，維港兩岸可能便要處於風口浪尖，比其他地方更危險。

世界其他地區首階段的防疫工作不如香港，很多民眾可能已經染上了輕微病毒，並產生抗體。而香港猶如置於溫室之中，一直少受風霜，一旦病毒變種，殺傷力加強，再傳至本土，我們可能便沒有足夠的抵抗力應付。

但是香港的防疫工作已不能回頭，如今只可以一條路走到尾。新一波的病毒來襲，香港人要告訴自己，我們身體對新冠肺炎病毒的抗疫能力，可能比別國的人低，所以防疫工作就要加倍認真，口罩、消毒液、漂白水要一應俱全，而且要多用、常用，盡量減少出席聚會，多留在家中。除非等到疫苗面世，否則港人的防疫工作只能步步為營。