中美關係近期急轉直下。以前的說法是從來沒有太好也沒有太壞，要言之，就是不會走向極端。然而，自特朗普上台後，除了沒完沒了的經濟貿易糾紛，還有香港局勢、國家安全、恐嚇制裁等，連自家新冠肺炎死得人多也要入中國數，端的是「撩交嗌」！

國務委員兼外長王毅表示，中美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰！他日前在中美智庫媒體視像論壇致詞時稱，美方一些人出於偏見，正不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人，不擇手段阻礙中美之間的聯繫。王毅並提出三點建議，分別是：激活和開放所有對話渠道，梳理和商定交往的清單，聚焦和展開抗疫合作。

然而，美國會聽嗎？中美關係之所以去到如此極端，一方面是美國對中國崛起的「唔順超」，王毅說是美國部分人將中國渲染成對手甚至敵人，事實是美國舉國上下無不視中國為敵人。今年五月，美國政府向國會提交了一份題為《美國對中國的戰略方針》嘅報告，長達十六頁，主題明確，強化與中國嘅戰略競爭。

有論者指出，美國對華政策一直「抱有希望」，是甚麼希望？好明顯，特朗普這個「商人總統」，自然希望能使中國「經濟開放」和「政治開放」，可惜並未如他所願。老美仍然不忘從清末到北洋政府時代的「門戶開放，利益均霑」這一套，當年美國就是通過這種手段，登高一呼就不費一兵一卒享有同等利益，這表面很「和平」，實則等於倍數放大了中國主權受損嘅程度。

之不過中國已不是昔日的中國，自一九七九年中美建交以來，鄧小平在同年作了《堅持四項基本原則》講話，主要是「必須堅持社會主義道路」，並用經濟發展來鞏固道路自主，結果是成功的，國人明白在國際上要有話語權，除了自己有實力，誰也靠不住！今天中國的自信是靠全民奮鬥得來的，哪怕老美說三道四！