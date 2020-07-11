香港是世界知名的自由港，亦是中西交匯的資訊港，過去百多年來，香港因此成為各方地下組織的活動港，特工、間諜、政治組織、智庫、以非政府機構包裝的各種所謂慈善及義務團體，無一不把香港視為樂土。但是《港區國安法》落地十天後，香港不斷地變，有人說，香港正進入百年未見的大變局。

對西方國家及在港團體來說，無異於遭受突擊，心有鬼、身有屎的國家及人員，不是急急撤離敏感人員，銷毀過去幾十年甚至近百年的耕耘成果，便是還原其組織聲稱的功能。據政界知情人說，不少曾高調活動的角色，走得匆忙，撤得徹底，只因他們本就是隱密運作的一群，一般人不得而知。

俗語說，蛇有蛇路，鼠有鼠道，最知道間諜們那些事的，當然是會培養間諜及地下組織的地方。台灣民進黨中人近日便透露，該黨已通令黨員及地區幹事要小心香港，謹慎選擇過境及旅遊的地方，他們還以華為高層孟晚舟在加拿大被拘一事為前車之鑑。

民進黨有此通令，與去年反修例風波中該黨上下動作不停有關，從資金、資源到戰術教路，甚至向香港黑暴組織提供裝備等，種種行動，都有協助以及促使港獨、自決與暴力罪行的動機，按照港區國安法，這些行為與行動都觸犯了顛覆國家及恐怖活動的規定，採取行動也在情在理。因此，民進黨發出警告，自保為上。

其實，美國、英國、加拿大以及澳洲近期都有不少部署，一方面呼籲國民小心香港新法例，甚至向香港發出所謂「旅遊警示」，叫停其國民到香港旅遊及公幹等。另一方面，這些國家的駐港機構早就開始行動了，台灣政圈更有一個說法，就是不少西方國家已經把亞太區諜報系統從香港轉移到台灣，是真是假有待觀察，但香港告別間諜港恐不遠矣。