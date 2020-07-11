本屆立法會於本月中開完最後一次大會便完成回歸後第六屆的四年任期，第七屆立法會改選隨即在本月十八日開始接受報名，為期兩周，九月六日投票選出新一屆立法會議員。

去年的區議會選舉在黑色暴亂的恐怖威脅氣氛下進行，政府拒絕筆者提出「先平暴、後區選」的正確建議，但又無法確保區選在安全、公正、公道、公平下進行，結果產生不公義的選舉結果，二十二年地區諮詢性質的區議會全面淪陷在「港獨」分裂和黑暴勢力手上。新一屆區議會的議員上任了半年，把區議會變成反中亂港的顛覆基地，出政府糧反政府，利用政府資源蠱惑人心，策劃、組織、煽動居民參加非法集結遊行；利用控制區議會審批民間團體申請舉辦活動或服務計劃資助的權力，全面封殺所有非我族類的撥款申請，黨同伐異，排除異己，製造社區對立和族群矛盾及分裂。

區議會已經變天了！立法會會否重蹈覆轍，在九月六日變天？老百姓都萬分擔憂，因為黑色暴亂時起時伏，止暴制亂仍未竟全功，再加上公眾看到選舉管理委員會在馮驊的領導下，完全沒有誠意就去年的區選進行真誠和徹底的檢討，以黑箱作業、幾個月前寫好的檢討報告作為檢討結論交貨，用官意代替民意，甚至強姦民意，把選管會收到的十萬份意見書中的七萬多份主流公眾改善建議（即五萬多份要求在票站外的輪候排隊，另開一條專供長者、孕婦、傷健人士等弱勢社群排隊的關愛隊，確保弱勢社群的投票權利不被別有用心的人用蓄意重複排隊的方法擠掉，又發揚人道精神關愛長者和孕婦等體弱者；對此，政制及內地事務局局長曾國衞也敦促選管會接納。另有二萬多份要求當局必須改善取票、投票、核票、點票等確保選舉公平公道的建議）說成是「動員」的意見，因此毋須理會或考慮，真是豈有此理！

馮驊回答記者查詢，承認選管會的報告早在幾個月前便寫好，間接承認選管會舉辦的區議會選舉檢討是假諮詢。因此，公眾提出甚麼意見和任何改善要求都是多餘的。試問這樣一份虛假的檢討報告及其作出的以官意取代民意的結論，公眾可以收貨嗎？政府可以接納嗎？

特首林鄭月娥根據法例賦予的權力，委任馮驊領導的三人組成的選管會，竟然交出一份公然做假諮詢的檢討報告。倘若林鄭作為委任者接納這份虛假而又拂逆民意的報告，那末不單止選管會喪失公信力，林鄭和政府管治的公信力也做了馮驊包辦的三人選管會的陪葬品。

對於馮驊這樣的失職偏頗，特區政府已毫無選擇，必須立即解散選管會，撤換選管會主席及重組，發回選舉檢討報告給新成員重做。為確保立法會選舉的正常進行，可由曾國衞局長臨危受命主持立法會選舉管理，統籌第七屆立法會選舉工作的事宜。其實每屆選舉管理工作都是由政制局及選舉事務處的公務員架構具體執行，民政局及民政事務處全力協助，因此由曾局長統率統籌選舉管理更能事半功倍，免去疊床架屋的阻滯，使選舉管理工作更加有效率、更公正公道。