世界視線：稅務資料須上交 特朗普有排頭痕

美國最高法院日前以七比二的大多數，批准紐約州檢察官可獲得總統特朗普的報稅資料，但針對國會要求特氏公開個人及集團的財務資料，最高法院則發還下級法院審理，由於司法程序需時，意味着特氏在十一月大選前，很大機會避免公開相關資料。

特朗普一直以來宣稱，作為現任總統可免於受到國家的刑事調查，但最高法院首席大法官羅伯茨卻在判決書中明白寫道，法律面前人人平等，即使是總統，也不能凌駕於法律之上。這份判決，不啻在特朗普臉上摑上狠狠一巴。特氏費盡九牛二虎之力也要委任更多保守派法官進入最高法院，特別是卡瓦諾一役，共和黨更是傾全黨之力保送卡氏在參議院過關，特氏期望他所委任的大法官能「投桃報李」，幫助他挺過民主黨人的「司法迫害」，如今總統刑事豁免權卻被大法官們所質疑，情何以堪？

然而這也是對美國這個「民主典範」的最大諷刺。「天子犯法與庶民同罪」，本是顯淺不過的大道理，如今卻要把官司打到最高法院，再由首席大法官煞有介事地在判詞中宣講一番，足以從反面證明，「法律面前人人平等」，充其量只是美國的「理想」，而非「現實」，現實是，像特朗普這樣的有錢人，一路走來，可以鑽的法律空子多的是，根本毋須像一般老百姓那樣「辛勤工作，誠實交稅」。人們不善忘的話，應記得特朗普在跟希拉妮的選舉辯論中，曾被質疑為何二十年不交稅，當時他一副理直氣壯的模樣，聲稱「這樣才顯得我聰明」、「交稅是一種浪費」。

本來，像特朗普那樣「聰明」的富豪，在美國並非特例，分別只在於其他富豪大多「悶聲發大財」，在幕後透過個人財力發功影響政治，特氏偏偏赤膊上陣，被人用顯微鏡檢驗過去，怪得了誰。儘管今次判決意味特氏很可能毋須在選前公開稅務資料，但他愈是藏着掖着，愈顯得他心中有鬼。西諺有云：被騙一次，對方可恥；被騙兩次，自己可恥。特氏上屆大選曾承諾公開稅務資料，但最後反悔，選民今次還會上當嗎？