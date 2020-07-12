正論：堵截病毒無章法　疫廈居民自生滅

天之所降曰災，人之所致曰禍。新冠肺炎第三波持續爆發，確診人數與日俱增，不僅公營醫療隨時難以負荷，身處疫廈的居民更是不知如何自處，惶惶不可終日。重災區沙田水泉澳邨明泉樓連日都有居民遷走，廢官卻拖到昨日才呼籲居民留下，簡直姍姍來遲，病毒恐已隨遷出的居民四散。港府防疫無能，抗疫無方，不是人禍是甚麼！

昨日新增二十八宗確診個案，當中十六宗屬本地感染，另有三十多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容今波疫情較三月份更嚴重，當時主要是輸入病例，現在卻在社區爆發，可見確診個案未來以幾何級數倍增絕非危言聳聽。但令人難以置信的是，明知情況危急，港府依然大歎慢板，禁聚措施不湯不水也就罷了，就連出現群集式感染的水泉澳邨明泉樓，當局也是闊佬懶理，任由疫廈居民自生自滅。

事實上，自上周二出現該群組的首宗確診個案後，水泉澳邨確診人數不斷增加，至今已有十二人。惟衞生署僅向千多名居民派發深喉唾液檢測樣本樽，與整個屋邨約有三萬人居住完全不成比例。更不堪的是，過去公屋疫廈爆發群集式感染，港府都會聽從專家建議果斷將有關居民撤出隔離，惟今次因為確診者的單位坐向和樓層不同，部分單位則被揭發喉管穿窿，病毒從何而來言人人殊，港府彷彿亂了套一般，即使專家一再要求「封樓」也充耳不聞。結果有的居民倉皇逃命，有的愁困家中。

無計可施下，食衞局局長陳肇始終於開腔，表示邨內環境樣本化驗未有結果前，居民應盡量留在家中減少與人接觸。問題是，約有一半居民早已遷離，若有隱形病患者將病毒帶到社區，一傳十，十傳百，要堵截已是不可能；而港府無視居民恐慌心理，強要他們留守家中，同樣不人道。何況最大的問題是，廢官為何要拖延多日才要求居民「盡量留在家中」？抗疫如救火，每拖多一分一秒，病毒擴散的範圍和速度便會倍增，如此「佛系抗疫」，踢一踢也不懂動一動，簡直豈有此理。正如區議員批評，疫情在本港出現已逾半年，如果港府初時不懂反應是情有可原，現在仍無知無覺便是罪無可恕。

可以看見，目前的本地感染個案分布零散，來自社會不同階層，要追蹤密切接觸者幾近不可能，專家呼籲市民多留在家中避疫，但港府卻連安排公務員在家工作也不做，貿發局甚至堅持書展如期舉行，這不是拿人命開玩笑嗎？為了保住經濟，不欲剛復甦的市道再受重創，港府寧願犧牲公眾健康，還叫市民接受與病毒共存的「新常態」，潛台詞是否叫市民聽天由命，甚至學外國所謂的「群體免疫」，做好與至親生離死別的準備？

更須指出的是，除了沙田成為爆疫重災區，慈雲山昨日亦新增三名患者，而黃大仙彩輝邨彩華樓亦成為另一疫廈，淪為水泉澳邨翻版。奇災巨禍往往在不知不覺間降臨，港府廢官一味沉醉在「抗疫百日漸露曙光」的沾沾自喜之中，疫魔卻以迅雷之勢變種重臨，香港在無能官僚帶領下，就像一艘不斷往下沉的小船，七百萬乘客隨時沒頂。