功夫茶：識蛇王唔識字 食環有冇搞錯

新冠肺炎肆虐全球，香港疫潮爆發超過半年，不過本地又點止一種「廢」炎，廢官廢話廢物成災，為禍特區多年，已經成為風土病，而且愈演愈烈，最近又有一個例子，原來文盲都可以做官。

話說本港鼠患嚴重，負責環境衞生嘅食環署嚴重失職，臭名遠播，冇諗過點樣補鑊，反而嘥錢做啲門面工夫，製作一啲毛巾印宣傳標語，以為市民用嚟洗白白之餘，可以順便洗白自己部門嘅黑歷史，點知唔做唔錯，愈做愈錯，派發嘅毛巾竟然印錯標語，將「防鼠工作做得好 鼠患問題自然冇」，錯印成「防鼠工作做得好 鼠患問題自然有」。頂，咁大嘅烏龍，「有冇」搞錯？

負責簽收呢批毛巾同埋派發嘅員工係咪唔識字，BB班都識分「有」同「冇」字，如果唔係文盲，就係真盲，差嗰兩畫意義完全相反，差天共地，眾所周知例子係「貪」變「貧」，又例如政府總部叫做「門常開」，「門」中間加幾畫，寫成「×常開」，咁咪變咗公廁啲鹹濕詩囉！再加上近期黃絲臥底潛伏政府部門情況嚴重，功夫茶直頭懷疑有內鬼搞破壞，公開幫署方承認鼠患問題搞極都有。

仲有更離譜嘅係，署方雖然發現出事，竟然冇即時回收問題毛巾，咁求其嘅辦事態度，真係食環署嘅工作寫照。特區衞生情況每況愈下，無論大街小巷都垃圾堆積，老鼠周街開派對，唔使去到欣澳都變成佢哋樂園，一年用成億幾公帑滅鼠，左試右試都失敗，還原用古法老鼠籠。以滅鼠每隻成本三千七百蚊嚟計，養貓都唔使咁貴啦！倒不如善用老鼠天敵，搵多幾隻流浪貓滅鼠，物盡其用，唔使訓練，捉多多隻都得喇！

最令人發火嘅係，食環署點止養鼠為患，直頭用納稅人血汗錢養一竇「蛇王」，多次畀人揭發偷懶呃鐘，本報之前直擊黃大仙區防治蟲鼠組人員所謂外出執勤，竟然係「零工作」，全日匿喺蛇竇「歎冷氣」，比較起來，其他同事工作一粒幾鐘算係最勤力；又有觀塘區潔淨及防治蟲鼠組女管工，本來要監管外判清潔工作，但係連自己都管唔好，日日「遲到早退」，總之成個部門一塌糊塗，簡直係「蛇鼠一窩」。

香港大鼠戊肝個案冠絕全球，再加上世紀肺炎疫情爆發不絕，兩疫夾擊，特區呢鋪唔死都一身潺。無論鼠患定疫患，計功夫茶話齋，都係人患，廢官為患。下次再派呢啲標語毛巾，不如索性印上食「懶」署，絕對唔會有人懷疑係印錯，而係實至名歸啫！