神州觀察：洪災損失與日增　百姓生活更艱辛

國家應急管理部近日表示，今年上半年全國自然災害受災人次已近五千萬，比去年同期上升超過四成，當中又以洪澇造成的人命傷亡及經濟損失最為嚴重。而這種情況仍在繼續惡化，輻射範圍亦更趨廣泛，各種天災人禍交織在一起，百姓今年的日子注定不好過。

據當局最新通報顯示，今年洪澇已造成全國二十七個省區市三千四百萬人受災，死亡逾一百四十人，近兩百萬人需緊急轉移安置，三十萬間房屋倒塌或損毀，更有近三百萬公頃農作物受損，直接經濟損失近七百億元。中央氣象台連日來持續發布暴雨黃色預警，說明汛情壓力還會增加，不少地方亦已啟動防汛最高級別的應急響應措施，只是就算能得到中央、國家防總的火速馳援，也屬「遠水難救近火」，該損毀的已經被損毀，該受的罪還得百姓自己受。

洪災當中最常見的情形就是，一些地方因為水位超警戒或潰堤而需讓成千上萬民眾緊急疏散撤離，有時發生在白天，有時出現在半夜三更，總之面對滔滔洪水，大多只能倉皇逃命，家園盡毀亦無可奈何，不少人甚至連自己的性命都保不住，至於牲畜動物的死活，肯定更難顧及。安置又能安置在哪裏？無非是一些簡陋不堪的臨時設施，卻不知能否有效遮蔽風雨，或能否保證不再遭洪災侵襲，除非各地早就為此想好後着，於安全地帶建好了堅實的安置房，如此又何不將民眾一勞永逸地遷移安置，而不是每次來回折騰？

待洪水退去，百姓重建家園又是一筆不菲的花費，加上此前受到新冠肺炎疫情影響，不少家庭無工開、無糧出，經濟早已捉襟見肘，洪災損失無疑令他們雪上加霜，難以支撐，不知政府能夠幫助多少。總之從過往情況來看，內地當局對於自然災害的損失賠償水平嚴重偏低，卻是不爭的事實，甚至尚未建立全國性的巨災保險制度，又有多少民眾最終分毫救災賠償款也拿不到，卻落入了貪官污吏手中？尤其是「全面奔小康」限期在即，那些因災致貧、因災返貧的「拖後腿」百姓該怎麼辦？當局屆時會否又提出「讓一部分人先小康起來」？

事實就是，洪災仍然在氾濫，民眾的困難與損失勢會加劇，這從官方災情通報可以更直觀地看出，譬如六月二十六日的受災人數為一千三百多萬，至七月三日已接近兩千萬，近乎在以日均一百萬人的速度上升；再到七月十日的三千四百萬，新的一周受災人數更已上升至日增兩百萬人，接下來形勢如何亦無人說得準。災難損失的都是GDP，不少損失更直接轉嫁給了老百姓，當真是「興，百姓苦；亡，百姓苦」，莫非大國就是以這樣的方式崛起？