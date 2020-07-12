比起一九五○年中共政權面對的鞏固國內局面、對外抗擊老美和西方帝國主義的干涉包括武裝進犯，今天北京和老美及西方的「新冷戰」之形勢險惡，實在不算甚麼，中美兩國的力量對比更沒有那麼大的懸殊。中國的強盛，也足以令老美不敢輕舉妄動，不敢毫無顧忌的對中國大舉軍事進攻。

當年中國是靠小米加步槍和美帝飛機大炮拚搏，在境外消滅他們的「有生力量」，難以對其傷筋動骨。然而那時中共就很自信，後來的事實也證明，就是這樣的反擊，也能重挫老美，粉碎其圖謀，打痛它，打怕它，保家衞國，教訓老美中國不好惹，在外交戰略、國家安全上贏得長時間的和平發展環境。之所以如此，是因為毛爺爺對內對外都採取了堅決強硬的鬥爭方針。

一九五○年六月二十五日韓戰爆發，毛澤東指出，這是以美國為首的帝國主義陣營對社會主義陣營的猖狂進攻，矛頭是直指我國的，必須正視。毛澤東說，中國人民既不受帝國主義利誘，也不怕帝國主義威脅。韓戰爆發的第五天，毛澤東頒布「土地改革法」，在全黨實行整風，要求「更好地擔負起革命新階段的領導任務」。他表示，「每次大的運動中，都要高度重視我們內部的整頓，以跟上形勢飛速的發展」。

當年九月，毛澤東發現黨內有人放鬆對公安保衞工作的領導，即指出這一工作「必須特別強調黨的領導作用，否則是危險的」。與此同時，毛澤東發電報給工商界：「全國一切愛國者，都不應相信美帝國主義對中國人民所作的種種欺騙宣傳，應有決心反抗美帝國主義的侵略，不受他們的恐嚇」。據此，全國知識界和工商界開展了「對親美、崇美、恐美思想的批評」，全國掀起了聲勢浩大的鎮壓反革命運動。對此，毛指示要「打得穩、打得準、打得狠」。毛爺爺對內對外兩手硬的鬥爭方針，保障了攘外安內取得共同勝利。

今天北京面對美國和西方發動的對華新冷戰，正必須將這一「兩手硬」的鬥爭方針發揚光大也。