《港區國安法》塵埃落定後，反對派知道翻盤無望，於是把希望寄託在九月份立法會選舉，更煞有介事地上演一場初選鬧劇，自娛自樂。而主導這場鬧劇的竟是被判監十六個月、正等候上訴的戴耀廷，簡直匪夷所思。一位有案在身的人還能繼續興風作浪，固然反映他氣燄囂張，也說明香港法治實在兒戲。

難道法律真的對付不了這種妖孽？非也，法律不是對付不了妖孽，只是執法者能否依法辦事而已。政制及內地事務局局長曾國衞提醒，反對派搞初選可能違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》及《港區國安法》，屬於嚴重罪行。其實，講多無謂，食多會滯，行動最實際。反對派初選鬧劇已有操控選舉之嫌，何況他們揚言一旦奪得立法會過半議席，將否決財政預算案及所有政府法案，癱瘓立法會乃至整個香港，明顯違反《基本法》及國安法，港府坐視不理，到底置法律於何地？

說到底，世不患無法，而患無必行之法。國安法無疑是一把尚方寶劍，但如果懸而不用，再鋒利的寶劍也會生銹，再嚴厲的法律也會淪為空文。也正是因為當局不斷姑息縱容，戴耀廷之流才會愈來愈囂張。這位公然鼓吹「違法達義」的佔中搞手，去年被判囚十六個月，結果僅服刑四個月便獲准保釋等候上訴，照樣妖言惑眾，照樣煽風點火。令人莫名其妙的是，港大校方至今未有採取任何處分行動，教務委員會最近雖然裁定他一項行為不當的指控成立，卻認為不足以構成充分解僱理由，似乎意味着他還能保留教席。一位有嚴重刑事案底的人竟然還能執教法律，不僅荒謬絕倫，更是對法治的莫大諷刺。

國之將亡，必有妖孽，香港淪落至此，豈是無因。反對派公開揚言奪取立法會過半議席，從而癱瘓特區政府施政，達到攬炒目的。香港人面前只有兩種選擇，一是安居樂業，二是家園毀滅。何去何從，請好自為之。