上周五香港一日新增三十八宗新冠肺炎個案，三十二宗為本地確診，令人震驚的是十一宗涉及沙田水泉澳邨明泉樓，明顯是第三波疫情最嚴重傳播群組之一，但當局仍未進行隔離措施，而房署檢查喉管時，發現其中一個單位的喉管穿窿，與部分確診者同屬一六號單位，實在有理由懷疑是播疫途徑，專家促應該循此方向追查，衞生防護中心官員卻死撐，指明泉樓的患者包括學生、港鐵兼職員工、街市職員等，確診個案單位分散在不同樓層及坐向，與喉管未必有直接關係，並稱可能與共用設施有關。這些都是普通常識，問題是在源頭未明情況下，任何可能性也不能放過，而且為安全計，亦應安排所有一六號單位居民撤離到檢疫場所，以免出現更多受害者。

食衞局局長陳肇始的反應更令人搖頭嘆息，她不但拒絕為全邨居民檢測病毒，又呼籲居民應暫時留在家中，減少與人接觸，以截斷病毒傳播鏈。這個邏輯即是叫居民坐以待斃，自生自滅，自己死自己事，不要連累其他地區，雖然沒有強制封邨，但說話的方向會誤導其他市民，以為該邨居民出外或搬走是不負責任。實情是政府反應奇慢，又沒有足夠清晰指引，居民惟有自救避禍，難道家裏失火還要關門讓火只燒自己嗎？港鐵站也有確診個案，是否整個站的職員都要留在站內不能走？

昨日更發現駐守深圳灣口岸的入境處職員也確診了，患者主要負責在深圳灣管制站辦理出入境手續，自從今年一月尾起暫停十二個海陸路口岸的清關服務後，本港只維持深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸，每日經深圳灣出入境的人數約三千人，有數得計，有機會受到感染的數以千計甚至萬計，政府會否又呼籲曾被該職員檢查證件的旅客要留在家中？政府把關不力，防疫穿窿，有責任補洞的是官員，而不是受影響的市民本身。