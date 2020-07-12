最近美國針對中國和香港的一些小動作鬧出風波：一個叫「開放科技基金」（OTF）的「非牟利組織」近月被凍結了二百萬美元，該組織在香港的一項工作，是設立一個針對香港網絡安全的監察隊伍，專門分析中國的監視技術，與維護安全通訊程式開發人員共享訊息，凍結款項令相關計劃停止運作。美國傳媒認為，這個計劃本質上是資助香港抗爭運動的撥款，凍結撥款即是中斷了香港反政府人士的部分資金來源。OTF前行政總裁Libby Liu承認他們在香港有數個項目，並說項目的人員或會因收取美國資金而干犯《港區國安法》，現今資金被凍結後，OTF將無法支援香港的示威者。該前行政總裁因該筆款項被凍結，決定辭職。

OTF是美國國際媒體署（USAGM）屬下的一個計劃，USAGM由美國總統委任的執行長負責管理，每年提出預算概要，向國會申請撥款。明明是由美國政府控制指揮的機構屬下的計劃也叫作「非牟利組織」，說得好像與美國政府沒有任何關係，外國人會覺得是睜着眼說謊。香港的反對派組織和傳媒一向矢口否認與外國有任何關係，也拒絕承認他們接受外國資助，怎料到美國人自動爆料，一下子便把這個小計劃捅了出來。

USAGM的名字對部分人士來說可能很陌生，但他們管理的美國之音（VOA）與自由亞洲電台（RFA），在亞洲和香港都受關注。美國之音的經費預算屬於美國駐外館處預算案中，經由美國國會審核撥出，他們旗下有四十六個外語頻道，向全世界廣播。美國之音明顯是美國官方的國際傳播媒介，不少國家認為該台是「美國進行境外滲透，實現全球霸權的工具」，其新聞報道的中立性與客觀性一直受到外國質疑。自由亞洲電台是因應中國的六四事件而設立的廣播機構，經費由USAGM撥出，有九個以中國少數民族語言廣播的頻道，專門向中國廣播，聲稱是非營利私營機構，並非美國政府機構，員工也不是美國政府的僱員，但他們卻是USAGM旗下的廣播電台，受美國政府資助。

很多香港和內地人都或多或少聽過美國之音的廣播，有人認為是學習美式英語的難得機會，多聽可以改正口音，有助日後赴美留學，我在內地和香港都見過根據美國之音英語節目編寫的英語學習讀本。不過，最近他們因為報道武漢在新冠肺炎疫情受控後結束封城，被白宮指摘立場親華，為中國說好話，不配合政府的政策，結果台長及副台長一齊辭職。香港不少朋友可能不曉得，美國之音和自由亞洲電台都被認為是政治宣傳媒體，在美國國內是禁止向大眾廣播的。