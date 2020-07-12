對於一些崇洋媚外的中國人來說，為了一張綠卡可以去到幾盡？一名港大公共衞生學院的內地前僱員，忽然現身美國霍士新聞接受專訪，指摘中國政府隱瞞新冠肺炎疫情，並遭上司要求她噤聲，由於知悉內地當局如何對待「吹哨者」，感到生命受威脅，遂於四月底逃亡美國云云。

「故事」當然還未完結，除了繪聲繪影力指中國早在去年十二月前已知病毒存在，又拖兩名港大教授落水，點名二人均知情，一人警告她勿觸紅線，否則會「被消失」；另一人則跟世衞有聯繫，惟「拒絕做任何事」。最後她哀求丈夫與她一同逃亡，卻被其夫以害怕被殺害為由而拒絕，只有她隻身來到美國。

哈哈哈哈，這樣的故事屢見不鮮，但凡是污衊中國的、抹黑北京的，無不大受西方歡迎，也不查證所說是否屬實，甚至爆料者精神是否異常也置之不理，總之「故事」夠聳人聽聞足矣。這不禁令人想起去年底的「王立強笑話」，自稱內地共諜的王立強持旅遊簽證進入澳洲後，向澳洲安全情報組織「投誠」請求政治庇護，並上電視大爆北京如何操控和滲透台灣大選等等，吹皺一池春水，當時不也是鬧得沸沸揚揚嗎？結果如何？不旋踵即被踢爆他為詐騙犯，澳洲新南威爾士州最高法院其後更因王立強涉詐騙生意夥伴三百萬美元而發出凍結資產令，鬧劇畫上句號。今次的「港大逃亡學者故事」又會發酵到甚麼程度呢？美國又想出醜到甚麼程度呢？風物長宜放眼量，大家不妨邊吃花生邊看好戲。港大已率先割席，表示涉事人已非該校僱員，校方已移除其網頁；世衞否認涉事人及兩名被她點名的學者曾直接為世衞辦事；中國駐美大使館則稱不知道她是誰。

笑話處處有，今年特別多。隨着中美角力愈演愈烈，西方國家打擊中國無所不用其極，更多笑話隨時陸續有來。花生價漲，長升長有，宜大手入貨！