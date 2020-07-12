反修例風波爆發至今一年多，香港已變了模樣，滿城草木皆兵，就連我這個長期支持穩定力量的人，也覺得有點不習慣。

舊同學的「黃絲」群組怕得要命，群組中含有反警暴意味的標誌圖片更換了，有的成員退群，有的緘默，繼續發聲的一批也轉了口風，由昔日滿口「天滅中共」、「黑警死全家」，轉而成了「我支持《國安法》㗎」、「我藍過藍燈籠呀」。講的雖然是反話，屬戲謔之詞，但從中也能感受到他們開始自我審查，一言一行都變得避忌和畏縮。

長期以反中亂港為己任的《蘋果日報》，不少作者也漸次「退群」，好些還是寫財經版的人。他們恐怕在評論經濟時有一言半語不中聽，中央也會以言入罪，愈想愈是杯弓蛇影，惟有倉皇出走。

香港很多人總是不懂得衡情度理，怕的時候怕得過分，不怕的時候又不怕得過分。過去，本地反對派逢中必反，早在四、五年前，本欄已經將他們跟「伊斯蘭國」（IS）同列，指出抱乖戾而偏激的態度，只會將自己引入絕路，在此更曾多次向泛民主派好言相勸。反修例風波期間，反對派損污國徽、侮辱國旗、針對警察而罪及妻兒，種種舉措可謂無法無天，完全逾越了合理的尺度，如此冒犯天威，不留情面，自然會招來苦果。

但如今朝綱大振，京港政府不再委曲包容，那是否代表香港再無言論自由，不能對共產黨有半句批評呢？當然不是，那是走了另一極端，過猶不及者，此之謂也。

筆者曾講過多遍，一九八九年的「六四風波」是中國第一敏感話題，但時至今日，天安門母親仍有自由發言的空間，外地傳媒去採訪，不見得有太大障礙。在內地尚且如此，何況是香港？反對派怕是該怕，但怕得過了頭，卻是大可不必。