疫魔回航，來勢兇猛，第三波疫情持續爆發，新增個案急增，尤其是本地確診，當中水泉澳邨明泉樓群組日前十一人確診，居民無不人心惶惶，有些坦言對政府無寄望，陸續自行搬走暫避，或在家自我隔離，減少染疫風險。

每當疫廈出現，必定眾說紛紜，有指是喉管破裂出問題；學者又質疑事件由偷工減料或利益輸送造成；衞生防護中心就話，多宗確診個案單位分散在不同樓層及坐向，此次爆疫與喉管未必有直接關係，或與共用設施有關；有傳染病專家表示，當局要及早監控疫情，以及決定如何安排居民隔離，有需要時或要封閉整座樓宇。

眾聲如此喧嘩，居民聽得邊個？都真係求政府不如求己，有至親肯收留嘅最好，譬如自己仔女；好友都係免問喇，人同此心，心同此理，你自己都唔希望好友打攪你，此時此刻，又點會向好友埋身吖！有居民擔心小朋友受感染，就預約酒店。呢，政府派嗰一萬蚊，依家幫到手！反正出外飲飲食食，咁嘅「疫」勢，仲有乜心情杯上杯落啊！有飲食界人士預料三成食肆會執笠，此亦人算不如天算，本以為疫情稍緩，放寬防疫措施，加上政府派錢，飲食業見到一線曙光，誰知忽然一個回頭巨浪冚埋嚟，又沒頂了！都說人生無常，信焉！

除咗疫廈，又有茶餐廳、粥麵檔、護老中心群組染疫，最攞膽嘅係源頭不明嘅確診者！一如張竹君醫生所指，本地個案散播範圍闊，難以追蹤密切接觸者，擔心個案將以幾何級數增加！張醫生又話，市民戴口罩有助抗疫，不少個案均傳染家人，相信是因為在家難長期戴口罩，令病毒有機可乘！咁又係，好似有多名的士司機家人受到感染，反映疫情喺的士行業中有蔓延趨勢，有富貴朋友話依家唔敢搭的士返工！老朽不禁慨嘆，打工仔每日繁忙時間擠巴士、逼港鐵上下班，只能夠內心安慰自己：死生有命，富貴在天！