一波未平，一波又起，新冠肺炎在全球大流行近半年，部分國家仍處於第一波高峰，一些國家及地區已進入第二或第三波爆發。美國最麻煩，最近的單日新增個案衝破了七萬宗大關，世界嘩然之際，總統特朗普及白宮團隊卻沒甚感覺，就連美國人也由不太擔心轉為麻木，堂堂大國防疫如此放軟手腳，地球人大鑊了！

防疫多月，不少人以為疫情已經受控，可以鬆一口氣時，盛夏卻沒有帶來疫情減緩的好消息，反而是世界多地都開始疫情反彈，不少地區更有病毒株變種的問題，因此，歐洲、日本、南韓，加上近日新增個案爆不停的香港，都受到疫情忽然爆發之苦。有歐洲小鎮已經重新封鎖、閉村，重新過上今年三月的禁足日子。

美國第一又成真，單日新增個案超過七萬宗，堪稱迄今最驚慄的世界紀錄，超越不少國家和地區抗疫半年累積的個案，它宣告美國疫情已經失控。特朗普叫囂的美國再偉大已成笑話，美國再大鑊倒是真的。

現在美國已有超過十三萬人死於新冠肺炎，確診個案亦超過三百萬宗，棘手的是，美國聯邦政府至今仍然不覺得防疫失誤，也沒有任何悔悟，反而一副死豬不怕滾水燙的樣子。縱然擁有堪稱世界最強的醫療體系，美國的表現也令世界失望。

特朗普領導的華府一味追求重啟美國經濟，政治上繼續卸責中國以及世衞組織，對外則挑起一個又一個貿易戰，只要能夠轉移美國人的視線，特朗普便感到心安了。

這招「屎橋」在三、四月登場的時候，一度令美國人甚至歐洲多個國家圍鬧中國，但是三個月過去了，美國依然在疫海中浮沉，怎麼算得到別人頭上呢？特朗普對此當然全盤知悉，只是他也無計可施了，只好以「甩鍋」遮掩自己以及白宮的無能，最終恐怕連其總統寶座亦會被疫情埋葬。