本屆立法會去到尾聲，延長有薪產假至十四周的法案在有驚無險的情況下通過。一個沒有爭議的法案，萬料不到如此一波三折，特別是反對派把持內務委員會主席選舉，瘋狂拉布令內會癱瘓七個月，差點趕不及完成審議而導致法案「流產」。但相對本屆立法會的其他風波，可謂小巫見大巫。

本屆立法會始終受着一股港獨本土的邪風怪氣影響，由一開始，打正「港獨」、「本土」旗號的游蕙禎、梁頌恆、劉小麗等當選，極盡狂妄地將立法會宣誓程序變成他們宣揚港獨辱華的舞台；政府為捍衞憲制尊嚴，透過引用《基本法》、宣誓條例以至尋求人大釋法，DQ多名議員。及後港獨本土勢力漸趨沉寂，二○一七年行政長官換屆換人，習主席於回歸二十周年訪港，林鄭月娥與反對派「大和解」，主動在教育、醫療、福利和科技發展等政策回應社會訴求，社會氣氛一度好轉。

而反對派與政府的互動中，還記得當時林鄭出席民主黨黨慶，更捐出三萬元，胡志偉呼籲市民積極面對粵港澳大灣區機遇，政府在空置稅議題向公民黨郭榮鏗「提水」，令他在行政長官答問時出盡風頭，更有人戲稱他為「林鄭契仔」。

但好景不常，忽然風雲變色，香港亦不能幸免，美國全面向中國發動貿易戰、科技戰，中美尖銳的鬥爭全面展開，但幾個回合下來，美國亦沒有得到多少甜頭，美國人急了，就看上了香港問題。我們亦注意到反對派的代表頻頻訪美，包括李柱銘、陳方安生、涂謹申、郭榮鏗、黃之鋒、羅冠聰等，更得到副總統、國務卿和國會議長等接待。這批老中青的美國在港「代言人」，配合美國利益，越洋萬里到美國，以所謂「人權」理由，公開主動要求美國制裁香港，以迫使國家屈服。這段訪美潮之後，未幾就出現反修例這場「完美風暴」。

明眼人都看得出這場完美風暴盡是顏色革命的套路，就算沒有修訂《逃犯條例》，也會有另一個爆發點，套路就是以謊言造成社會恐慌，然後發動暴力衝擊政府，再以強大的網絡文宣放大政治效果，一波又一波行動，製造衝突流血場面，進一步激化矛盾。大家不要忘記，政府早於去年六月十五日就宣布暫緩修訂《逃犯條例》，所以之後的一系列口號和暴力事件，「修例」只不過是藉口，反對派企圖以黑暴奪權，所謂「本土」和港獨勢力趁勢崛起，美國則企圖以香港為中美貿易戰及科技戰的棋子，並配合其他親美勢力的劇本。

面對這個局面，中央被迫祭出《港區國安法》，為一國兩制和國家安全劃出一條清晰不過的紅線，以免日後再有亂象。四年間，有幸見證風雲幻變的世情，驚濤駭浪的港情，為國家、為香港的根本利益，參與其中的激烈鬥爭，這對從政者來說，是一種使命和號召。最大的體會是，建設的力量除了在正面戰場與敵人周旋，更要有相同的決心直視社會真正的矛盾：經濟民生滯後、分配不公。社會上各持份者要有更大的承擔精神，否則社會不穩定因素一日存在，就會被別有用心的人利用。