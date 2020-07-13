市場傳說，美國正考慮是否要攻擊香港的聯繫匯率，以此來制裁中國。《港區國安法》只不過是美國的藉口，即使沒有國安法，美國對付中國的方案中，香港是必攻之地，而聯繫匯率是香港的軟肋，容易攻擊。香港沒有工業，金融是命脈，而金融的基礎是匯率穩定。打擊港元匯率便是打擊香港整體經濟，也是破壞香港作為國際金融中心的信用基礎，牽一髮而動全身，用香港來動搖中國內地。

港元是與美元掛鈎，但美元的供應不在香港，用聯繫匯率的人為利率機制來穩定美元的供求，防止匯率受衝擊，可利率提高帶來的代價不輕。對付國際上一些投機資金尚可，例如第一次金融危機時期，但是對付美國國家級力量的攻擊卻不易，只能寄望美國不會把摧毀香港的匯率與金融體作為目標。但如果中美新冷戰演變下去，美國未必不會把香港金融摧毀來達到顛覆中國政治、經濟的目的。

香港聯繫匯率的安危，也是香港整體安危繫於美國敢不敢與中國作決死之戰。不敢的話，投機性的衝擊只會製造出一些困難，無損於香港整體金融。香港的情況是，由於長期在英、美體制內發展，香港的金融包含頗大的美國及其他國家的利益，綑綁一起，使美國有投鼠忌器之慮。而且香港是國際資金二十四小時運作的一環，新加坡不易完全替代香港這方面的功能。美國及其他國家的金融會擔心香港一環突然崩潰，給全球及它們帶來巨大災害，因此不能不保住香港這一國際金融中心。

可是，香港金融的國際資金比重日減，新加坡積極與香港競爭，也應有與美國合作之嫌。香港挾國際以自恃可能並不長久。為了在中美新冷戰中自保，香港應急迫地開闢金融的新領域，一是迅速參與中國的CIPS結算系統，減少美國藉SWIFT系統的攻擊。

二是擴大人民幣離岸市場的規模與比重，香港應發展金融的二元結構，一元是現有與美元掛鈎、屬美元體系的港元，另一元應是人民幣，甚至讓港元與人民幣一併作為香港非正式的雙貨幣。

三是提升香港金融的國際化，避免過度的內地化造成被美國攻擊的風險。國際化的對象應是中國第一貿易夥伴的東南亞各國，以及新興的「一帶一路」國家。國際化的同時降低英、美的比重，或可借RCEP（區域經濟協議）發展為區域的國際金融中心，與日本、南韓、東盟多邊合作，進一步開放金融體系。

這是以進為守來應對美國的可能攻擊，真能做到也是香港的再出發。