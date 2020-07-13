去年十一月的區議會選舉，在反修例暴亂作祟和狂捧下，大部分議席被反中亂港勢力奪得，實現了一場「微型」顏色革命。進入區議會的反中亂港勢力，有多人是致力「港獨」、試圖分裂國家的；也有不少人在暴亂中犯下打砸搶燒等恐怖罪行的；也有一些人的所在「組織」是和外國及境外勢力相勾結的。如果以《港區國安法》衡量，他們是干犯了國安罪的。

對此，他們自己清楚，因而當《港區國安法》推出，他們就立刻召開大會，作出「反國安法」的決議，並在會場上和會議之後的場地變本加厲的狂呼「港獨」口號，打出橫幅標語等等，繼續其「分裂國家」的行為和活動。

故此，無論從《港區國安法》頒布施行來看，還是從他們一以貫之的行為活動來看，相關議員干犯的這樁案子實乃大案要案，有關方面都要當成大案要案辦理。如果能認真辦理此大案要案，定讞相關罪罰，那麼今屆區議會實該「解散」，擇機重選也。如此，實乃徹底止暴制亂，維護國安所必須，足讓所有反中亂港之人知道，出來行就要還，天下沒有讓誰為所欲為、橫行不法而又不受法律制裁的便宜事。

《港區國安法》頒布後，各個組織架構和人員到位後，相關條文的調節制訂後，人們正在觀看該法的執行情況，看能不能打響第一槍，看能不能雷厲風行，敢不敢碰硬，敢不敢動老美、西方的「心頭肉」。現在，反對派和美英西方勢力也在紮馬、出手制裁、叫陣、威脅、施壓，看看北京怕不怕、香港怕不怕。更多的人在觀望，包括被反對派忽悠不輕、迷惑不淺的支持者，包括曾經被朝廷的搖擺不定、忽軟忽硬看得心寒意冷的建制派的支持者。

毫無疑問，如果朝廷和香江府衙在這段關鍵時期，拿不出像樣的執法司法成果，辦不成萬眾矚目的大案要案，懲治不了危害國安的「大粒佬」，那就不要再高唱「由亂而治」，不要再高奏「香港轉折點」的凱歌也。