中印關係持續緊張，印度激進勢力年年叫喊「抵制中國貨」，但諷刺的是，雙方貿易量不但沒有減少，反而持續增加。原因何在？很簡單，印度人對中國貨有龐大的剛性需求，嘴上喊抵制，身體很誠實。君不見，日前中國某款新智能手機在印度上市幾分鐘便被搶購一空，這已足以說明一切。

別看有些印度人又是砸中國電視機，又是刪除中國App，鬧得不亦樂乎。其實，印度處於產業鏈下游，而且配套不完整，許多產品自己生產不出來，西方貨又買不起，只能買中國貨，這正是印度對華貿易逆差逐年擴大的主要原因。反觀中國人對印度貨的需求似有若無，除了原材料之外，製成品的需求幾乎沒有。有中國網民開玩笑說，即使想抵制印度貨，也不知從何下手，因為身邊根本找不到印度貨。這是玩笑，也是事實。

明乎此，就知道為何印度反華聲浪持續高漲，中國方面卻波瀾不興。畢竟雙方實力不在同一層次，中國人沒有必要跟印度人一般見識。須知道，歷史上從來只有強國制裁弱國，而沒有弱國制裁強國，印度經濟體積只有中國的五分之一，卻不自量力，總想跟中國一較高下，甚至企圖以軍事和經濟手段迫使中國讓步，無異於癡人說夢。如果說美國和中國打貿易戰是「殺敵一千，自損八百」，那麼印度和中國打貿易戰顯然是「殺敵八百，自損一千」，印度人不會不懂得算這筆帳吧？

當然，印度政府並非不知實力不如中國，他們之所以刻意煽動反華情緒，無非想轉移日益尖銳的國內矛盾。可以見到，在新冠肺炎疫情之下，印度政府抗疫無能，導致國內八十多萬人感染，經濟狀況更是慘不忍睹，許多貧民已到了食不果腹的地步。面對民間不滿情緒持續升溫，總理莫迪束手無策，不惜挑起邊界紛爭，企圖將國內矛盾外引，這看似高招，其實是自殘，只能一步步將印度推入死胡同。