特區醫療制度千瘡百孔，醫護流失，人手短缺，導致醫療事故頻生，世紀疫潮爆發初期，不少人擔心若大量確診患者留醫，會令醫療系統崩潰，尚幸市民自律戴口罩，患者人數有一段時間受控，公院尚可應付。大眾對公院服務水平一向有戒心，尤其是醫療事故每年爆個不停，而且錯漏千奇百怪，例如手術後遺留器具在病人體內、割錯位置等驚人事故層出不窮。家屬憤怒莫名，人命關天，自然要追究到底，當局的解釋經常是官樣文章，搬字過紙，把醫療紀錄再寫一遍，沒有直接回應家屬問題，未能釋除其疑慮。問題是醫管局內外醫醫相衞，又有律師團隊，病人家屬個人力量根本以卵擊石，要找出真相極困難，要討回公道非經過漫長的法律訴訟不可，對家屬是二次折磨。

疫潮期間，公院很多非緊急服務暫停，出現不少手術或覆診改期延誤，影響不少病者情況。醫院理應可以騰出更多人手，專心照顧在院病人，但可惜醫院的人手短缺並非一時三刻，而是結構性嚴重問題。醫院人手流失，尤其是資深專科醫護，令新症排隊要兩、三年，小病都變大病，大病變冇命。高層卻沒有正視問題，自己坐擁數百萬元年薪，架屋疊床，肥上瘦下，士氣低落。

公院抗壓能力備受質疑，加上政府抗疫不力，疫情一日未斷，猶如計時炸彈，難以安枕。種種迹象顯示，第三波疫潮已經爆發，但衞生部門及醫院仍然以「不變應萬變」的態度應付，歐美已證實行不通，香港若不打醒十二分精神，做好作戰準備，恐怕會步西方國家後塵，隨着個案幾何級數擴大，已經來到嚴峻地步，公院恐怕難以負荷，以至整個醫療系統面臨崩潰。

醫護在疫潮爆發初期罷工，聲稱為了威脅政府封關，將來難保不會故技重施。無論如何，工作量大不是藉口逃避責任，政府把關亦責無旁貸。人命寶貴，一個都不能少。