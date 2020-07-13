新冠肺炎疫情的本地感染數目剛稍為放緩，食物及衞生局才宣布放寬禁聚令幾天，大家還未來得及舒一口氣，新的疫情高峰又見出現，社區感染人數增加，從每天零個到十多個、三十多個，出現多個地區群組感染，更有屬來源不明個案，涉及學生，補習中心、食肆人員以及的士司機等，個案均無關連，但範圍廣泛，防不勝防，令市民更加擔心。

首先受影響的是粵港澳通關安排，看見香港突然疫情加劇，本來接近達成協議的健康檢查互通立即延後，看來起碼要多等十四天無新增本地感染案例才能繼續。

飲食業飽受摧殘，本來父親節開始已見復甦迹象，更兼特區政府派錢剛好合時，兩者配合，食肆紛紛做好準備，以折扣吸引顧客，力圖重新出發，現今感染案例大增，人心惶惶，食肆又再限制人數，消費者的信心再失。據飲食界的朋友說，如果禁聚令可以清楚劃出時間，例如三個月、六個月，業界還能應付。有了時間估算，看看自己手頭可用現金，再作計劃，員工也體諒老闆困難，大家互相遷就，希望共度時艱。現在這種半天吊的情況最難應付，隨時開隨時叫停，租金、物料、人手不可能正常運作，與其死頂死捱，不如索性關門了事。

在內地開廠的廠商也是如此，兩地交通斷絕，出現問題無法解決，歐美經濟下滑，原來的訂單叫停，內地員工肯來報到也不一定有工可做，工資減少，生活也不容易。

其實不少國家都意圖在疫情影響下謀出路，看美國聯邦政府力推各州各市取消封城令，重新開放市面，學校復課，但很多州市都拒絕。其實聯邦政府關心的是經濟，繼續封城防疫，經濟不前，對總統特朗普競選連任不利，但各州長市長要努力把感染率和死亡率壓低，兩者的矛盾不易解決。西歐各國已重新開放入境限制，讓物流人流正常化，本質上也是要挽救經濟。他們當然明白一旦開放，很大可能會疫症重現，作出如此部署也是在冒風險。

食衞局局長陳肇始說要接受新常態下活動，即需要防疫與經濟活動兩者均衡；疫症短時間不會消失，在疫苗未研發出來之前，我們不可能長期與外面隔離。醫療專家只關心防疫，但經濟活動也不可能長期放棄。

香港要與鄰近地區恢復正常來往，重整經濟運作，作為國際城市，對外交流頻繁，輸入病例無可避免，只能在關口守得緊密點，做好入境測試。要減低社區傳播風險，只能要求全體居民依足指示做好個人防禦：保持適當社交距離、外出戴口罩、勤洗手，遇到疑似感染時趕緊接受測試及看醫生。