新冠肺炎第三波大爆發，確診個案以每天數十宗的速度增加，市民又見衞生防護中心傳染病處主任張竹君無假放，每天準時向傳媒講解疫情。但見張醫生憂心忡忡，坦言疫情比三月嚴重得多，呼籲市民在家工作減少外出。問題是，連張醫生的僱主──香港特區政府都無動於衷，其他商業機構怎會聽從呼籲？

更有甚者，貿發局直到今日仍堅持書展如期舉行，簡直令人難以置信。根據過往數據，書展期間吸引逾百萬人次進場，即使今年人次減半也有五十萬，誰能保證病毒不會在書展傳播以至爆發？場租、物流、參展、布置等開支，真的抵得上人命重要嗎？

顯而易見，港府一日不將防疫措施收緊至三月的水平，別說貿發局繼續懶理疫情失控，其他商業機構同樣不會上心，在病毒變種、傳染力更強的情況下，香港每天新增過百宗病例不是夢。以目前隔離病床只有約一千二百張觀之，很快就會不敷應用，一旦公營醫療失守，後果不堪設想。

林鄭領導的抗疫督導委員會，這段時間究竟做過甚麼？專家小組成員輪番上陣，要求港府收緊禁聚令，但至今除了食衞局局長陳肇始出來見人，講兩句「張弛有度」的廢話，並未見到重要官員應對疫情，林鄭更仿似失蹤。不用明言也知，政府將商業考慮凌駕市民健康之上，不欲剛復甦的市道再受重創，更不想派一萬元失去振興經濟的作用，遂冒險一博，希望僥倖捱過這一關。

問題是，幸運之神不會永遠眷顧香港，禁聚措施必須由港府帶頭去做才有效果，現在同坐以待斃沒有分別。更不堪的是，反對派政客在疫情吃緊之際仍不忘抽後腿，連日來大搞所謂的初選投票，聚集不少市民，增加播毒風險。內地是「外防輸入，內防反彈」，抗疫成績有目共睹；香港則是「外有輸入，內有家賊」，哀鴻遍野就是必然結果。