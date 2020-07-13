如果以七月為界線，在此之前，香港應對新冠肺炎的防疫工作表現不俗，全球的國際大都會排座次，香港或可位列第一。但大部分市民不會歸功於政府，而說是因為自己防疫意識高，使病毒無隙可乘。

不少人判斷問題似是而非，隨便拋出一、兩句口號式的語言，就當作論證了問題。這年頭也合該有事，群眾大多心粗眼翳，不辨真偽、賢愚，對各種虛假理由輕易信以為真，時長日久，便成了社會共識。譬如兩年前你問：為甚麼香港年輕人普遍反政府？馬上會有人提供標準答案，說：因為年輕一輩置業困難，故對社會心生不滿。半年前你問：為甚麼這麼多人反警察？標準答案是：因為港警殘忍暴戾，在港鐵站內打死人，事後還蓄意隱瞞。

如今卻證明，人們一度篤信不疑的理由，全是站不住腳。反修例示威中，幾乎沒有年輕人是以改善土地政策為抗爭訴求的。至於指港警暴戾，跟法國、美國比起來，我們的子弟兵簡直猶如文弱書生。若說港鐵站內打死人嘛，事發至今快一年了，反對派就連蛛絲馬迹的證據也沒能拿出來，此事早已成了讓人失笑的謊言。

踏入七月之後，香港的新冠肺炎確診人數急速上升，蔓延的廣泛程度遠超疫情首階段。市民的防疫意識跟早前並無兩樣，這幾個月來，街上戴口罩的人佔了百分之九十九，何以偏偏到今天，疫情才會突然惡化？究其原因，其實大部分責任都在政府，成也是它，敗也是它。早前推行的措施嚴謹，故疫情一直受控，不是單靠市民自律所能促成的；如今逐漸鬆懈，航班容許在香港轉機，食肆和娛樂場所也放寬了人流限制，確診者便隨即猛升。稍後還說要舉辦大型展覽，我想問，一旦出了岔子，管治班子是否負得起這樣的罪咎？