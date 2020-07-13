港府防疫抗疫穿晒窿，沙田水泉澳邨累計十多宗確診個案，至今港府仍未向全邨派發樣本瓶作病毒檢測，亦未安排住戶到隔離中心。食衞局局長陳肇始仲喺電台節目廢噏，指明白居民擔心受感染而搬走，但喺邨內環境樣本化驗未有結果前，居民應盡量留在家中減少與人接觸。

鬼唔知咩，問題係居民都要外出搵食㗎！淨係得把口叫人留喺屋企，又攞唔出具體方案可以幫到徬徨無助嘅居民！有專家就批評得啱嘞：現時港府嘅對策滯後，及早「封樓」才是最快及風險最低嘅做法，依家或已錯過杜絕傳播鏈嘅時間。專家指出，有理由相信源頭來自明泉樓，要染疫一早已經「中招」，最擔心係嗰批搬遷出去「避疫」嘅居民，到其他地方暫住後會交叉感染，引起社區大爆發！

真係一語成讖，社區大爆發咗啦！九龍慈雲山又變成另一疫區，院舍、粥麵店群組加速擴散，不明源頭有增無減，現時疫情已失控且響起警號！再咁落去，衞生防護中心等前線人員追蹤個案，工作量恐去到臨界點，連「見慣風浪」嘅張竹君醫生日前召開記者會，翻閱資料時，都忍唔住衝口而出：「死啦……好多……」呢個廢柴政府就係咁，永遠都係唔見棺材唔流眼淚，咁嘅環境，書展後日又照開鑼，老朽只好送上祝福：知識改變命運，疫情遠離愛書人！之不過，疫情呢幾日隨時再爆個不停！

目前食肆收緊每枱只可以坐八人，依家第三波疫情來得兇猛如虎，政府睇怕又會限四人一枱，食肆生意肯定又飛流直下三千尺，好多食肆恐怕又要叫員工放無薪假，甚至落閘執笠，「保就業」頂唔到舖租燈油火蠟吖！廢官抗疫，就好似推貨上山嘅車伕，推到一半至山腰，後有狼至，噬其屁股咬咗一忽肉，痛入心扉，但又不敢放手，任狼再噬多啖，手一鬆恐怕連車帶人滾下山坡，其狼狽狀，看官，似廢官抗疫嗎？