美國近日不停藉《港區國安法》實施口出狂言，號召盟國發出各類關注及制裁香港動作，歐盟雖說關注但沒有後續措施，日本流於不痛不癢的回應，俄羅斯則旗幟鮮明，強調港區國安法屬於維護中國主權的決策，絕對支持。當美國繼續針對這個議題發酵，美國商會及四十多個貿易協會分別致函財長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤及中國副總理劉鶴，表示中美今年初達成的首階段經貿協議進展令他們感到鼓舞，提議中方大幅增加對美國商品及服務的採購。

美國商會認為中方在結構性問題及農產品採購方面已取得一些進展，但需要加大對美國製成品、服務及能源方面的採購，以實現經濟從疫情爆發後恢復過來的目標，北京可增購美國飛機與零部件、汽車、雲端服務、醫療及能源產品，認為中美共同努力改善及發展貿易，可為兩國帶來重大經濟利益及改善關係。試問以現時的中美關係，北京會否在中美貿易協議框架外增購美國產品？美國商會是一廂情願期盼。北京在兩國貿易協議內的採購速度會研究調節，但不用過急，那又怎會隨意增購美國貨品。在商言商，美國商會定然期望北京增購美貨，但現實來說，貿易採購是中美角力的議價彈藥，誰會荒謬地在遭受攻擊時增購對方的產品？

美國商會的好夢不但無法實現，未來北京採購美貨數量或會逐步減少，因為國際上增加了代替美國貨的貨源，當中以歐洲貨最為顯著。歐盟近日向美國提出警告，指如果美國繼續威脅徵收歐盟商品新關稅，歐盟會果斷採取行動。美國上月威脅要徵收歐盟的啤酒、杜松子酒及橄欖等商品關稅，更針對歐盟商品啟動國家安全調查，加劇美歐貿易爭端。

中國消費市場巨大，對消費品需求日益增加，正值美歐在貿易上起爭端，北京要增加外國產品應付市場需求，趁機打好與歐盟關係輸入歐貨，美國只能坐着看。