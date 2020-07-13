世界視線：首爾市長上吊亡　總統接班生變數

南韓總統文在寅的盟友、同屬執政共同民主黨的首爾市長朴元淳，懷疑捲入性醜聞而自殺身亡，事件為當地政壇投下震撼彈。朴元淳之死之所以令人震驚，首先在於朴氏在市長任內表現出色，成為首位兩度連任當選的市長，雖沒有像前任李明博整治清溪川的亮麗政績，但仍普遍獲得市民認可。文在寅的總統任期兩年後便結束，朴元淳被視為有力接棒的人選之一，距離登上權力巔峰僅一步之遙。在此敏感時刻爆出今次事件，難免打亂青瓦台接班布局。

諷刺的是，朴元淳是人權律師出身，在大學期間跟文在寅一起參加反對朴正熙獨裁統治的遊行被捕，並被開除學籍，上世紀八十年代初一起從司法研修院畢業後，擔任人權律師，而朴元淳的「成名作」之一，是一九八六年代表參與民權運動的女學生領袖，控訴警方在拘押期間進行性侵。九三年朴氏代理了南韓史上第一宗性騷擾訴訟案，作為捍衞女性權益的先驅之一，如今卻被指控性侵，對其打擊之大，可想而知。

由於南韓法律規定，當事人逝世後無法再進行公訴程序，意味着整件案件告一段落，而朴元淳是否清白，很可能跟被指縱容家族貪腐、最終跳崖自盡的前總統盧武鉉一樣，成為難以解開的謎團。然而不管怎麼說，朴元淳選擇以最激烈的方式終結生命，在客觀上卻令南韓社會更加撕裂。挺朴元淳的民眾群情洶湧，紛紛指摘投訴朴氏的前女秘書，有人甚至網上發貼，呼籲人肉搜查該女士的身份，其後在巨大輿論壓力下才刪除。而對於當局為朴元淳安排「市葬」，民眾反應亦相當兩極。有人認為朴氏在任內死亡，且市政貢獻有口皆碑，「市葬」無可厚非；反對者則認為，朴氏始終難以洗清嫌疑，不宜高調舉殯。

南韓是經濟發達國家中自殺比率最高之一，除了政界人士，明星以至運動員等，皆時有所聞，儼然成為文化，反映南韓社會競爭之激烈，如果自殺普遍被認為是「明志」之舉，很可能對後來者起「鼓勵」作用，類似朴元淳的悲劇恐怕不會是最後一宗。