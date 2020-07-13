功夫茶：懲教無懼挑戰　專人招呼暴徒

訟棍廢噏「有案底令人生更精彩」！阿哥，你估監獄咁容易起「風雲」咩！郁吓碗碟齊飛，打到七國咁亂，甚至連耳仔都咬甩埋，好鬼血腥！之不過，做戲唔煽情又唔好睇，現實中，獄中天地同獄外世界，畢竟有雲泥之別，當年小漢奸坐監又投訴伙食唔好又話遭到「不禮貌」對待，真係笑死人，依家坐監唔通仲畀你「一個五星級的家」咩！香港坐監，肯定係文明對待，睇吓大漢奸除咗怕洗廁所，最怕係返大陸坐監，佢曾經鬼拍後尾枕話，返大陸坐監就死梗！

嗱，「香港監獄署」喺一九八二年易名「懲教署」，用意明顯，既「懲」又「教」，希望在囚人士能夠更生重投社會，做番個有用嘅人！大家都知，黑暴持續逾年，去年六月初至今年六月尾期間，警方共拘捕九千二百多人，近二千人已經或正在司法程序處理中，有二百五十二人須承擔法律後果，亦即係話將來有一大批血氣方剛嘅勇武青年會過鐵窗生涯，只要有幾個鍾意撩是鬥非，對懲教署而言已係一個挑戰！

懲教工作不是夢！做得懲教署署長，無疑任重道遠，唔好話要懲教監犯，依家要教啲名校中學生守吓校規都難如登天，大學生就連校長都當佢傻！一個社會之所以爛透，禮崩樂壞，好明顯就係放縱過度，曲解民主同埋自由。古人話齋，「上有制度，則民知所止；民知所止，則不犯。」喂吖，依家係有制度都冇用，徒有制度又冇人執行，有鳥用乎？當老鼠惡過貓，你話會變成乜嘢世界？

懲教署署長胡英明畢竟有逾三十年豐富嘅部門運作經驗，深知「更生」過程絕非講吓耶和華同我哋一起就會有道路真理，點都要知所防範，只知聲大大，又冇貨賣，不先懲後教，只會出事！胡署長已作出非常時期非常部署，喺保安方面，懲教飛虎隊會出動應變！佢講得好，依家一大批同一理念嘅人同時入獄，會有一定風險！乜理念？畫公仔唔使畫出腸喇！今胡署長事先計劃謀略，懲教飛虎隊又會視乎情況決定是否擴充，同時亦會對職員進行培訓，以應對和以往不同類型嘅在囚人士。

做得高官就要勇於承擔，不怕被人說三道四；在囚青少年嘅公民教育課程，會加入《國歌法》和《港區國安法》內容，要知嘅法例都要教！被問到會否擔心被人話係「再教育營」，胡署長一士諤諤，堅定不移咁講：做乜嘢都會有人話，最緊要係你覺得幫唔幫到人！胡署長以飛虎隊布防「招呼」一大堆「熱血鬥士」，一班反中亂港嘅洋奴漢奸他日入來洗廁所，咪以為高人一等就唔使醒醒定定做監躉，五大訴求，失去自由！不過，時間會證明畀大家知，做得大漢奸，一定冇好結果，點止洗廁所咁簡單！