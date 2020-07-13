神州觀察：論文造假一條龍　學術不端毀時代

天津大學和廈門大學兩名學生日前被揭找人代寫、花錢買碩士論文，從而將內地學術不端現象氾濫、代寫論文產業化等問題再度暴露出來。種種亂象可謂由來已久，禁之不絕，任其發展的話，國家勢必愈來愈缺少真材實學之人，學術科研的求真及刻苦鑽研精神遲早會被忘光，令剽竊造假、不學無術之徒大行其道，最終毀掉整個時代亦非危言聳聽。

從兩間大學公布的情況看，有關造假行為堪稱赤裸裸，涉事兩篇論文從標題到摘要、關鍵詞再到正文結構、內容以及圖表等方面，均出現雷同或高度相似情形，乃至多個段落竟然一字不差，致謝部分及引用的參考文獻也大同小異，想不被發現都難。不無諷刺的是，兩名涉事同學當時都簽署了學位論文原創聲明，表明不存在剽竊、抄襲等學術不端行為，看來這種操作亦是走過場，包括負責審核評定的相關單位、人員都屬擺設；既然如此，以後不如將聲明條款直接改為「如有雷同，純屬巧合」算了，各方也可少些擔責。

老實說，這類問題在內地已經不算新聞，輿論對此亦不再過分關注，只因各界都已看得厭煩了。正如有媒體揭露指，內地代寫、代發論文早就形成相當成熟的產業鏈，且明碼標價，按不同要求取酬，提供一條龍服務；當然此舉也有「弊端」，就是難以避免論文內容重複或「一文多賣」等問題，譬如最近有消息指中國約五十個城市的醫院和醫學研究人員發表的逾百篇論文中，存在彼此共用圖片現象，懷疑出自同一家「論文工廠」。雲南及江蘇警方近日還聯手搗破一個買賣、代發論文的詐騙團夥，兩年內犯案逾千宗，涉案金額高達六百萬元，可見相關亂象仍很猖獗。

都說每個時代需具備應有的時代精神，然而放眼當下這個時代，竟到處充斥着造假精神，不能不說是一種悲哀。科研學術界更是其中的「表表者」，近年屢遭曝光的醜聞當中，所涉不乏清華、北大等國內一流學府、知名學者教授，亦有中國工程院、中國科學院等國家頂級學術科研機構的院士、專家；再就是像中科院研究員楊輝那樣的所謂學術新星，近日亦被人實名舉報論文剽竊。科技領軍人物也好，後起之秀也好，一個個都以弄虛作假、投機取巧手段對待本職工作，以欺世盜名為榮，國家科技興國戰略、傳承與發展等責任目標最終又將如何實現？

更別說中國政府長久以來總被西方批評在向發達國家「偷技術」，進而遭到各種制裁打壓、抹黑歧視。說到底，打鐵還需自身硬，中國要走自己的路，還需從端正己身、提高科研、杜絕造假開始。