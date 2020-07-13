正論：寧返內地避疫　不信無能廢官

三十六着，走為上着。面對本港第三波新冠肺炎疫情持續惡化，連日來都有港人急於出境，經深圳灣口岸湧往內地避疫。市民用腳投票，紛紛「走難」，既反映對港府廢官的不信任，更反映對內地投下信心一票。風水輪流轉，深港兩地管治能力此長彼消，優劣立見，令人汗顏，令人惆悵。

本港昨日新增三十八宗確診病例，當中三十宗為本地感染，十三宗源頭不明，另有廿多宗初步確診，疫情失控擴散已是不爭的事實。多個屋邨相繼成為爆疫重災區，除了沙田水泉澳邨，慈雲山慈正邨及慈安苑、黃大仙彩輝邨均有群集式爆發，不僅居民人心惶惶，專家同樣憂心忡忡。港大醫學院院長梁卓偉明言，病毒變種後傳染性更強，可一傳三至四人，潛伏社區的隱性傳播者最少有五、六十人，政府有必要聯同私人機構提高每日病毒檢測量，並優先為院舍長者進行檢測；另一專家袁國勇亦認為，若觀察多數日而疫情仍在惡化，有必要重啟三月的嚴厲禁聚措施。

很可惜，言者諄諄，聽者藐藐。不管專家如何苦口婆心出謀獻策，港府廢官仍然如老僧入定不動如山，連公屋疫廈不斷增加亦無動於衷，至今沒有撤出隔離計劃，僅向居民派發口罩敷衍了事。至於專家一再呼籲市民留家工作、減少外出聚集，港府一樣詐作不知，沒有打算重新安排公務員在家工作，甚至連貿發局亦無意叫停即將舉行的書展，堅持繼續大型人群聚集。連政府都不肯帶頭做起，遑論一般商業機構，廢官寧要經濟不要人命的潛台詞已是寫在牆上。

良禽擇木而棲。面對冇心冇肺冇人性政府，市民紛紛想辦法趨吉避禍，深圳灣口岸連日錄得明顯增長的出境數字，單是前日已有近二千五百人離境，香港居民佔逾二千人，數字為今年三月廿七日、即廣東省實施入境隔離十四日措施後的新高。實際上，入境處本月數字已見端倪，自上周一本地感染個案急增開始，已出現連日離境人數破千的情況，過關往往大排長龍。有離境港人坦言急於離港避疫，足見港府抗疫無能，已令人信心盡失。

事實勝於雄辯，面對世紀疫症來襲，市民捨香港取內地保命，完全不足為奇。深圳至今只有四百多宗確診病例，已百多日無本地個案，兩個月無輸入個案，和香港疫情大爆發形成強烈對比。正如港大深圳醫院院長盧寵茂所說，內地控制疫情「非常出色」，每日可做三百多萬個核酸檢測，化驗費用低廉，且由政府一力統籌，與香港每日仍停留在五千餘個檢測，且私人檢測費用昂貴不可同日而語。

人們不明白的是，一個自詡國際金融中心的先進城市，自以為高人一等，為何在疫魔面前不堪一擊，表現如此不濟？港府有的是錢，卻連提高病毒檢測數量、增加隔離病床也做不到，廢官甚至翹起雙手叫市民與病毒共存，叫人情何以堪？反觀內地寧願犧牲經濟也要保住人命，有小型爆發即封村封城，成功遏止疫情擴散。一場疫情，見證特區墮落，在廢官「無為而治」下，香港到底如何捱過今波爆發，到底會有多少人命陪葬，真是天曉得！