功夫茶：阿爺掃敵唯恐不及　廢官資敵驚救得遲

林鄭拍短片宣傳《港區國安法》，以「保一國兩制，還香港穩定」為主題。片中批評過去一年嘅烈火暴行、爆炸品等案件已嚴重危害國家安全，並形容中央今次立法係「用心良苦」。林鄭止暴制亂無能，任由反中亂港嘅毒果報日日鼓吹黑衣人「違法達義」冇得頂，「火魔法師」對抗「黑警」係見義勇為！

喂！任由叛國禍港嘅頭號漢奸黎智英咁玩落去，香港想第二次回歸就難過登天咯，阿爺於是「用心良苦」推出港區國安法，呢條法例唔單止係一把懸喺反中亂港者頭上嘅利刀，甫一出台，嚇到成班牛鬼蛇神走夾唔抖，「中箭」嘅中箭，着草嘅着草，一時間港獨組織風流雲散；連喺毒果報月旦時事嘅學者都驚到唔敢再寫；「國師」又忽然覺得「政治」呢兩個字好污糟；「民主阿婆」忽然「澹泊明志」，暗示鍾意含飴弄孫多過與漢奸「密室攪局」，清流雅望咬長糧過一世，好過臨老唔過得世吖！

各位街坊，呢個港區國安法簡直係一道捉妖降魔嘅靈符！總之，阿爺出招，唔係請你食蕉！港區國安法又如一枚定海神針保護這東方之珠！嗱！大家睇到阿爺要掃敵嘅決心，開弓沒有回頭箭，何止用心良苦，直頭發出歷史最強音，凡做漢奸者必誅！連美國佬惡形惡相話要制裁呢樣唔同你玩嗰樣，都當你嘴藐藐打得少！邊個再反中亂港搞搞震，一定冇好下場，國內嘅監獄「門常開」！任你是惡貫滿盈嘅大漢奸，抱慣美爹大腿都要淆底，濕了一片慘然暗叫：大陸坐監就係地獄！

咁講啦！阿爺掃敵唯恐不及，除惡務盡！之不過，港府就資敵，一味同阿爺對着幹！廢柴政府幫唔到手，仲要倒米添！一如毛澤東佢老人家所講，甚麼東西都是舊的習慣了新的就鑽不進去，因為舊的把新的壓住了！一眾廢官就係黐孖筋，壓住咗腦神經，殖民時代為官嘅舊思維永遠不變，否則點會資助反中亂港永遠走在最前線嘅壹淫媒呢？

嗱！壹淫媒旗下毒果報叛國禍港無底線，政府推出「保就業計劃」，毒果報不斷唱衰計劃係「公帑代出糧」，懶有「社會良知」嘅正契弟漢奸黎，摑完自己個血盆大嘴轉過頭夾住尾巴又去申請！哈！黐孖筋政府任由反中亂港先鋒嘅毒果報及壹淫媒旗下多間公司申請得米，竟獲批補貼總額近三千五百萬元！呢筆錢對命懸一線、已經吊住鹽水彌留嘅壹淫媒，不啻係天降甘露！漢奸黎已幾乎盡賣台灣冚家產業，壹淫媒淪為仙股，依家又成日乞求網上訂戶，睇怕風一吹燈就熄！廢柴政府竟然為佢狂輸營養液，不理好醜就批幾千萬元等佢繼續反中亂港，不正是「阿爺掃敵唯恐不及，廢官資敵驚救得遲」嗎？難怪有人話「反中亂港招財進寶，愛國愛港乞食到老」咯！