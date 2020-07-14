神州觀察：報復社會沒完了　防止抽刀方治本

勇者憤怒，抽刀向更強者；怯者憤怒，卻抽刀向更弱者。內地屢現報復社會惡性事件，動輒令無辜民眾慘淪殉葬品，作惡者多來自社會底層，或言受到不公對待，申訴無門；或言思想偏激，內心黑暗，以致稍遇不滿便「怒從心頭起，惡向膽邊生」，遷怒的往往又是更弱者，叫人既無奈又悲哀，情況值得當局深思。

貴州安順市日前有公交巴士突然轉向衝入水庫，並釀成二十一死、十六傷的悲劇，當時就有輿論指事有蹊蹺，懷疑又是一起人為製造的蓄意報復社會行為。果不其然，當地警方近日完成調查後通報證實了這種猜測，並且交代涉案司機是因為生活不如意，以及不滿其承租的自管住房將被拆遷、向當局申請入住公租房又未獲批；致電政府投訴，想必亦未得要領，終以極端方式拖着一車人為其陪葬。

每遇這種事件，社會各界都習慣於講一番大道理，亦即涉案司機不論遭受了怎樣的不公，但絕不能成為其濫殺無辜、報復社會的理由，行為更屬不可原諒；所有被「拖下水」的人都不是令其遭受不公或走投無路的始作俑者，對他們的加害不但毫無人性，又是在製造更多的社會悲劇和不公。只是每次大道理照講，報復社會的惡性事件仍會照樣出現，洩憤者並未因各界的譴責批判而消亡，更不會在意社會原諒與否，反正連必死的決心都已打定，還顧及甚麼良知、人性？

因此更有必要弄清楚每一宗報復社會事件的背後動機，及提前做好防範工作，盡可能地避免類似行為再生。正如安順市政府強調指，調查組將會深入調查本次事件中房屋拆除和接訪接訴等操作過程，如發現違法違紀行為將嚴肅處理。然而，世上沒有無緣無故的愛，亦沒有無緣無故的恨，到底是甚麼原因刺激肇禍司機需行此極端，又是誰將其逼上絕路，都是一個個問號。就算政府行政沒問題，權當司機是個無賴刁民，想在拆遷補償等方面訛取更多，當局又是否對此有所警惕？面對隨時握着一車人命運之人，平時有否做好情緒安撫工作？

綜觀各類報復社會案件，當中多數涉及社會底層人士，包括失業者、退伍軍人、拆遷戶等，或是真的遭受了不公對待，或有誇大其詞成分，亦不乏撒潑耍賴之人。原因卻都是他們的生存狀態遭到嚴重威脅，處於走投無路邊緣，卻又求助無門、投訴無門，政府並未及時跟進，投以更多的關愛與包容。這些人心懷恐懼與不安，長久的失助無望難免轉化成怨恨，恨政府沒有用，因為難以下手報復，惟有向身邊的更弱者抽刀，故而政府必須擔起責任，給這些人活路走，否則類似危機只會繼續存在。