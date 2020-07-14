世界視線：李顯龍怒海行舟　新加坡選民認同

新加坡總理李顯龍在上周舉行的大選結束後表示執政黨得票結果不如預期，這是自謙的話。他領導的人民行動黨獲得逾六成一選票，無論從任何角度來說都是一場勝利，說明獅城國民充分認受他在後李光耀時代的治國表現。

今次行動黨的得票率，雖然比上屆大選下跌超過八點五個百分點，但需記得上次大選是於二○一五年九月舉行，距新加坡國父李光耀去世僅半年。當年獅城民眾對國父的哀悼和敬意，促使行動黨獲得近七成的高得票率。反觀此前在一一年的大選中，行動黨的得票率為六成，比今年還要略低。

李顯龍今次率領執政黨參選，沒有了父親去世時引發的全民情感效應，迎來的卻是新冠肺炎疫情的嚴重挑戰，以及中美南海角力引發的政治、經濟漣漪。行動黨在所有選區都遭遇到反對派的挑戰，然而最終守住了國會九十三個議席中的八十三席。反觀近年一直試圖撬動行動黨地位的主要反對派工人黨，在今次大選中也只能獲得十席，與該黨奪取三分之一議席的目標相距甚遠。簡言之，至少在下一屆大選前，行動黨仍佔壓倒性的國會大多數，因此工人黨亦承認這次選舉結果不算是重大突破，仍需繼續在選區努力耕耘。

當李顯龍謙虛表示大選結果不如預期後，他亦話鋒一轉，指大選結果仍顯示行動黨獲得人民的廣泛支持，人民對行動黨有信心，而他將虛心接受人民委託，帶領新加坡走出新冠肺炎危機。李顯龍顯然亦意識到，勝選並不能掩蓋政治改革的呼聲，因此他特別向反對黨及其支持者喊話。他表示，新冠肺炎疫情令一些人感到不安，年輕選民亦希望看到國會有更多反對聲音。他呼籲各方合作，共同應對當前的危機。

李光耀為新加坡制訂了一套融匯東西方政治文化的精英管理模式，在後李光耀時代的頭五年，李顯龍致力達成了國家的平穩過渡。未來何去何從，需做哪些政治改革，取決於他領導的政府能否克服疫情帶來的種種困難，以及能否在南海局勢的驚濤駭浪中，穩住新加坡這一葉扁舟。