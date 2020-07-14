特首林鄭月娥說，修例風波中有三千多名大、中、小學學生參與暴力違法活動被捕。在暴亂中，「中大事件」、「理大事件」反映大學校園成了「暴力溫床」；中學生則組成「人鏈」，叫喊「港獨」口號，還有中學生組織「連線」，鼓吹罷課。林鄭表示，這些情況表明「排拒國家和反對政府的思想已經植根於時下青年人的心中」。之所以如此，是因為有反中央、反政府的勢力通過不同途徑滲透校園，這些亦反映在教材、課堂教學、考試題目和學生課外活動等方面。

回歸以來，香港的教育領域也都以崇洋媚外、反共仇中、英美西方「高大上」的整套體制和教育方針，得到了更強的鞏固和更大的發展。反對派和外國勢力相勾結，既「潤物無聲」又「搞風搞雨」的把他們的政治主張灌輸到校園內和學生身上。這種灌輸可說暢通無阻，得到了香江府衙中港英餘孽、社會上反中亂港勢力、學校管理層和不少教師的支持推動。很長時間，朝廷、香江府衙、建制派也不覺有啥問題，甚至認為在「一國兩制」下，香港的教育就應該如此。

二○一二年，當局覺得有些不妥，推出「國民教育」，又立刻被「反國教」運動打得落花流水，大敗而逃，其狼狽之狀與二○○三年「二十三條立法」被打掉不遑多讓。之後不久，反對派發起的「違法達義」佔中運動，就叫大專院校的學生請願示威作開路先鋒。中環、金鐘、銅鑼灣等各地的「佔領者」也以大學生、中學生為主力軍，不少人把「課桌」搬到佔領區，裝模作樣的「溫書學習」；一些在課堂裏和課外活動中向學生灌輸「排拒國家和反對政府的思想」的教師則「現場教學」，和那些被他們引向邪路的學生們度過「難忘的日日夜夜」。

各種歪理邪說「植根」於這些青年心中，也就在今次反修例暴亂中「開花結果」。老實講，一些青年已經「冇得救」了，今後的青年和學生，如果時下的教育管理、教師隊伍、教育方針不作徹底改造，仍會如他們的一些師兄師姐也。