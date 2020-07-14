過去不少中國人對美國抱有幻想，迷信於所謂的美式民主和普世價值。但隨着美國不擇手段遏制中國，從政治、軍事、外交、經濟、金融、科技等進行全方位打壓，甚至連疫情失控也諉過於中國，中國人終於看清美國霸權主義真面目，認識到美式民主和普世價值的虛偽，對美國的所有幻想也終告破滅。

面對美國步步進逼，中國人不得不反思，我們應如何應對？全國人大外事委員會副主任委員傅瑩日前出席一個論壇時指出，以華府右翼和鷹派為主導的力量，正把兩國持續推向對抗及「脫鈎」，中美有機會進入惡性競爭，中方不能只對美方挑釁作出被動回應，而是要考慮主動出牌。沒錯，中美不是有機會進入惡性競爭，而是必然進入惡性競爭，新冷戰已無可避免，中方只能積極面對，主動出牌。

如何出牌？當務之急是從美國撤資，減持直至清空美債，一來避免被凍結的風險，二來擺脫美元霸權，逐步實現人民幣與美元脫鈎。須知老美窮兇極惡，蠻不講理，甚麼事都做得出來，中國沒有任何理由繼續持有美國資產。美方不是揚言要制裁香港金融機構嗎？中方不妨順水推舟，加快去美國化尤其是去美元化的步伐。

畢竟今時不同往日，美國霸權日益衰落，加上世紀疫症的打擊，更是元氣大傷，再也不可能隻手遮天。反觀中國雖然同樣受到疫情打擊，但經過恢復，整體形勢遠勝美國，完全有能力應對任何挑戰。特朗普聲稱現時不考慮與中方進行第二階段貿易談判，那就不要談吧，誰稀罕？反正他呆在白宮的日子已不多，談也是白談。

總而言之，天不會塌下來。無論現在的外部環境如何惡劣，也不會比新中國剛成立的時候差，當年中國尚且能夠力抗群狼，站穩腳跟，現在更沒有理由委曲求全，任人欺負。世界處於百年未有之大變局，也許正是中國實現民族復興的大好契機。