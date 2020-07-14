世紀肺炎傳播力驚人，為了不想中招，親如夫妻父子也沒情可說，考驗人性與親情，疫潮初期便有丈夫不讓從內地回港妻子入屋的爭執，引起熱話，隨着第三波疫情爆發，同樣的倫常鬧劇又再次上演，一名從廣東返港的七旬老翁需進行家居隔離檢疫，返回彩雲邨寓所卻被家人拒諸門外，苦苦哀求也不行，有家歸不得，流落街頭，境況不但可憐，亦暴露強制檢疫的漏洞，老翁若是帶有病毒隨街走，等於人形疫彈在社區播毒。

這次幸好最終有人報警把老翁送往隔離營，但誰敢保證之前沒有同類事件發生？即使最終找到其人，中間一段時間真空，市民便蒙受傳染的風險。香港對入境人士的強制檢疫制度經常受到詬病，監察過於寬鬆，容易出現漏網之魚，專家更指這是疫潮再度大爆發可能性之一。日前便有接受檢疫的外籍男子在運送專車上突然打開車尾太平門跳車逃走，幸好及時被警員制服。

要逃走的又豈止檢疫人士，疫情在社區大爆發，一周增添約二百宗，是歷來最嚴重，港府仍用懶散態度處理，市民惟有自救，大批家長帶同子女經深圳灣口岸往內地避疫，口岸逼爆場面再現，一日錄得二千四百多人經該口岸離境，受訪家長指內地疫情早已受控，留在香港更加憂心。這些說話，如果香港衞生部門的官員聽了，不知有甚麼感想。市民說的是客觀事實，面是人給的，架是自己丟，粵港澳健康碼互通，就是因為香港的疫情反反覆覆，沒有達到穩定標準，所以一拖再拖，遲遲未能成事。現在疫潮爆出一個翻天巨浪，港版健康碼推出更加遙遙無期。

相反，其他地區可能要對香港旅遊人士施以更加嚴厲的檢疫措施，像澳門及台灣早已控制疫情，當然不想前功盡棄。特區政府抗疫不力，禍害市民，拖累街坊，派多多口罩只是用來遮醜，還想領功？算了吧。